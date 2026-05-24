Συναγερμός σήμανε το Σάββατο κοντά στον Λευκό Οίκο, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών και σκοτώθηκε στη συνέχεια από αυτούς. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν ασφαλής στον Λευκό Οίκο.

Περισσότεροι από δώδεκα πυροβολισμοί ακούστηκαν στη συμβολή της 17ης Οδού με την Pennsylvania Avenue Βορειοδυτικά, προκαλώντας άμεσο lockdown και ταχεία κινητοποίηση των Μυστικών Υπηρεσιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κατοικία του Λευκού Οίκου. Το lockdown άρθηκε λίγο μετά τις 6:45 μ.μ. ET (00:45 ξημερώματα Κυριακής ώρα Κύπρου).

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν γρήγορα στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου και τους ζητήθηκε να παραμείνουν σε καταφύγιο, ενώ οι πράκτορες φώναζαν «κατεβείτε» και προειδοποιούσαν για πυροβολισμούς.

Οι ήχοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία (North Lawn), φαίνεται να προέρχονταν από την πλευρά του Κτιρίου Εκτελεστικού Γραφείου Αϊζενχάουερ.

Η Σελίνα Γουανγκ, κύρια ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο, δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνει τη στιγμή που φέρονται να ακούστηκαν πυροβολισμοί και εκείνη να καλύπτεται για ασφάλεια. Σε ανάρτησή της έγραψε:

«Ήμουν στη μέση της καταγραφής ενός βίντεο με το iPhone μου από τη Βόρεια Πλατεία του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούγονταν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης, όπου παραμένουμε τώρα».

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now.

Το βίντεο, όπως ανέφερε, καταγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η ανακοίνωση του περιστατικού.



Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε μέσω του X ότι η υπηρεσία «βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τις Μυστικές Υπηρεσίες στην ανταπόκριση στους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο» και ότι θα ενημερώσει το κοινό μόλις υπάρχουν νεότερα στοιχεία.



Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, οπλισμένοι με τουφέκια, κινήθηκαν γρήγορα στην περιοχή της Βόρειας Πλατείας, αποκλείοντας την αίθουσα ενημέρωσης και προστατεύοντας τους παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τα μέλη του Τύπου που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο οδηγήθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης για να παραμείνουν ασφαλείς.

Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών φώναζαν συνεχώς εντολές όπως «κατεβείτε» και «πυροβολισμοί», διασφαλίζοντας την άμεση προστασία των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στον χώρο.

Σύνδεση με προηγούμενο περιστατικό

Η επέμβαση πραγματοποιείται περίπου ένα μήνα μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του Δείπνου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου οι παρευρισκόμενοι — συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και αξιωματούχων της διοίκησης Τραμπ — είχαν αναγκαστεί να καλυφθούν όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο ύποπτος για εκείνο το συμβάν, Κολ Τόμας Άλεν, φέρεται να διέσχισε έναν σημείο ελέγχου ασφαλείας κρατώντας καραμπίνα και να αντάλλαξε πυροβολισμούς με πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με πλάνα ασφαλείας, αργότερα συνελήφθη και έχει δηλώσει αθώος για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και σε άλλες κατηγορίες.

Τραμπ για τους πυροβολισμούς

O Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ευχαρίστησε τις Μυστικές Υπηρεσίες για την αντίδρασή τους στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «επαγγελματική και ταχεία δράση» από τις Αρχες, κάνοντας αναφορά και στον δράστη για τον οποίο είπε πως «είχε βίαιο παρελθόν και εμμονή» με τον Λευκό Οίκο.

H ανάρτηση Τραμπ

«Ευχαριστούμε την εξαιρετική Μυστική Υπηρεσία και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον ενός ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο οικοδόμημα της χώρας μας.

Ο ένοπλος είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στις πύλες του Λευκού Οίκου. Αυτό το γεγονός έρχεται ένα μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους να αποκτήσουν, αυτό που θα είναι, τον πιο ασφαλή χώρο του είδους του που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσινγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!»

