Παραμένει ζοφερό το τοπίο σε σχέση με την υπόθεση των μηνυμάτων της γυναίκας με το προσωνύμιο «Σάντη», παρά τις εξελίξεις των προηγούμενων 24ωρων.

Η κατάθεση του Μακάριου Δρουσιώτη στην Αστυνομία και οι ηχογραφημένες συνομιλίες του μέλους διεθνούς δημοσιογραφικού δικτύου (OCCRP), Στέλιου Ορφανίδη, με την προαναφερθείσα, δημοσιεύτηκαν το Μεγάλο Σάββατο από τον πρώτο για να στηρίξουν τα αρχικά του σημειώματα στις 30 Μαρτίου. Με αυτά έκανε λόγο για «Παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες».

Ωστόσο, ούτε η δημοσιοποίηση της κατάθεσής του Δρουσιώτη στην Αστυνομία, αλλά ούτε και τα όσα παρουσιάζονται να δηλώθηκαν από την «Σάντη» στον Ορφανίδη, δείχνουν κάτι διαφορετικό απ΄ αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί στα τέλη του περασμένου μήνα από τον συγγραφέα/ερευνητή.

Άλλωστε, όπως κατά κόρον σημειώσαμε, το αφήγημα των μηνυμάτων, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται, έχει διαστάσεις που άπτονται της λειτουργίας της Δημοκρατίας.

Μηνύματα που συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία που εξασφάλισε ο «Φ» και ήδη έχουν κατατεθεί στην Αστυνομία (9/4/26), παρουσιάζουν πολιτικούς και αξιωματούχους στο ανώτατο επίπεδο, αλλά και δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να συμμετέχουν σε -κατ΄ ισχυρισμόν- εγκληματική ομάδα.

Συνοψίζουμε κάποια από τα μηνύματα που δεν περιλαμβάνονται στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι ενδεικτικά των όσων σημειώνουμε:

>> Σε ένα από τα μηνύματα, προβάλλεται ισχυρισμός ότι αρχηγός παραδοσιακού πολιτικού κόμματος συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση με άλλους Δικαστές. Συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να δίνει κι άλλες πληροφορίες για γνωστά πρόσωπα που έχουν ανάμειξη.

>> Μια άλλη γραπτή συνομιλία εμφανίζει γνωστό εν ενεργεία βουλευτή να συνομιλεί με Δικαστή και να κάνουν μεθοδεύσεις για ένα σημαντικό γεγονός που θα σημειωνόταν στα τέλη της εβδομάδας (δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο). Στη συνομιλία τους τα δυο πρόσωπα εμπλέκουν δυο υπουργούς επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, αλλά και δυο αξιωματούχους της κυπριακής Πολιτείας. Όλοι φαίνονται να είναι «μιλημένοι» για να υπηρετήσουν έναν σκοπό.

>> Άλλο μήνυμα εμφανίζει γνωστό πρόσωπο να προσπαθεί να εκμαιεύσει από τη «Σάντη» μηνύματα που «καίνε» συγκεκριμένο πολιτικό.

>> Συνομιλία εμφανίζει Δικαστές να έχουν σχέσεις που εντάσσονται στην φιλοσοφία του «δούναι και λαβείν». Δηλαδή, ο ένας εμφανίστηκε να εξυπηρέτησε τον άλλον και ο δεύτερος να υπόσχεται ανταπόδοση.

Όλα αυτά, λοιπόν, που για πολλούς αγγίζουν τα όρια κατάλυσης της Δημοκρατίας, δεν είναι γνωστό κατά πόσον έχουν απασχολήσει την -φειδωλή σε ό,τι αφορά την παροχή βασικής ενημέρωσης- Αστυνομία Κύπρου. Συνεπώς, τα ερωτήματα παραμένουν και η επιζήμια προκατάληψη συντηρείται για την ώρα.

Ερωτήματα

Την ίδια στιγμή τα ερωτηματικά εντείνονται από τους χειρισμούς που είδαμε να γίνονται από τα τέλη Μαρτίου μέχρι και σήμερα:

>> Όσοι παρουσιάζονταν να είχαν για χρόνια στην κατοχή τους τα μηνύματα (ο Νίκος Κληρίδης τα έλαβε μεταξύ 2019-2020 και ο Δρουσιώτης προ τριετίας, σύμφωνα με δηλώσεις τους) μίλησαν για διερεύνηση που οδήγησε σε εύρημα ότι η «Σάντη» είναι μητέρα τριών ανήλικων τέκνων. Αυτό αμφισβητήθηκε ακόμη κι από τον ίδιο τον Νίκο Κληρίδη, ο οποίος μετά από τις αρχικές του τοποθετήσεις έκανε γραπτή δήλωση παρουσιάζοντας -πλέον- τη γυναίκα ως μητέρα ενός ανήλικου.

>> Πριν δημοσιοποιηθεί πρόσφατα το περιεχόμενο των μηνυμάτων που φέρεται να διέρρευσε προ 6ετίας η γυναίκα, δεν φαίνεται να λήφθηκαν οι θέσεις των εμπλεκόμενων/ελεγχόμενων. Ή τουλάχιστον αν λήφθηκαν, δεν δημοσιεύτηκαν. Δεν φαίνεται, με άλλα λόγια, να λήφθηκε αντίλογος για τους ισχυρισμούς των μηνυμάτων πριν αυτοί δημοσιοποιηθούν.

>> Η Αστυνομία δεν κινήθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Πέρασαν εννέα μέρες από τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών από τον Δρουσιώτη, προτού ληφθεί απόφαση για διαβίβαση των μηνυμάτων στην Europol για δικανική εξέτασή τους. Μάλιστα, η ανακριτική ομάδα αρχικά είχε τρία στελέχη και αργότερα ενισχύθηκε.

>> Το ένταλμα έρευνας που εκτελέστηκε το Μεγάλο Σάββατο για εξασφάλιση τεκμηρίων από τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη που, όπως ο ίδιος είπε, είχε γίνει κοινωνός των μηνυμάτων από τη «Σάντη», προκάλεσε αναταραχή στο δικηγορικό κόσμο και ταυτόχρονα «γέννησε» ερωτήματα ως προς την κατεύθυνση των αστυνομικών ερευνών.

>> Η εκτελεστική εξουσία και δη το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε για την μετέπειτα πορεία του ανακριτικού έργου της Αστυνομίας (σημ. διαβίβαση αρχείων στη Europol).

>> Κανείς δεν ξεκαθάρισε αν η «Σάντη» κατέθεσε στην Αστυνομία ως ελεγχόμενη για αδικήματα. Εδώ να σημειωθεί πως πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν φέρουν τη «Σάντη» να έδωσε ισχυρισμούς που δείχνουν ότι τα μηνύματα δεν ήταν αυθεντικά.

>> Η Αστυνομία Κύπρου δεν ενημερώνει ούτε για τα βασικά, συντείνοντας στο ζοφερό τοπίο που επικρατεί.

>> Δεν διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής που θα διασκέδαζε αρκετές από τις ανησυχίες που εκφράζονται.

Οι εξετάσεις της Europol

Τα μετέπειτα βήματα των διωκτικών Αρχών θα εξαρτηθούν από τις δικανικές εξετάσεις της Europol και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου EC3 της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας. Αν καταλήξει πως τα μηνύματα μέσω πλατφορμών συνομιλιών δεν είναι αυθεντικά τότε αναμένεται να αναζητηθούν ευθύνες σε αυτούς που τα παρουσίασαν ως τέτοια. Αν υπάρξει κατάληξη πως είναι γνήσια τότε ανοίγει ο ασκός του Αιόλου, αφού η έρευνα θα αγγίξει πρώην και νυν αξιωματούχους στο ανώτατο επίπεδο.

Μυλωνάκης: «Δήθεν συν ομιλία μου με κυπριακή προφορά»

Νομικά θα κινηθεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Γεώργιος Μυλωνάκης, εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη και «όσων επιχείρησαν να θίξουν την τιμή και την υπόληψή μου» αναφορικά με τις καταγγελίες για την υπόθεση της «Σάντης».

Ο κ. Μυλωνάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει ότι ήδη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη «από την οποία αναμένω να αναζητήσει και να βρει τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτής της τόσο νοσηρής κατασκευής, που στόχο προφανώς δεν έχει μόνο εμένα, αλλά επιχειρεί εκ της θεσμικής ιδιότητάς μου να πλήξει και την ελληνική κυβέρνηση».

Ο Υφυπουργός κάνει λόγο για μια σκοτεινή υπόθεση που ταλανίζει την Κύπρο, ενώ οι δράστες «που με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και με κατασκευασμένα, δήθεν στοιχεία, επιχείρησαν να με συνδέσουν με την υπόθεση αυτή», σημειώνοντας ότι η προφορά του ανθρώπου που τον υποδύεται είναι κυπριακή.

«Οι όποιες αναφορές στο πρόσωπό μου, στηρίζονται σε εμφανώς κατασκευασμένο υλικό το οποίο χωρίς καμία επιφύλαξη δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και πλέον υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, κ. Μακάριος Δρουσιώτης», προσθέτει ο κ. Μυλωνάκης.

Ανάμεσα σ΄ άλλα σημειώνει: «Όποιος ακούσει τη δήθεν συνομιλία μου, αντιλαμβάνεται με το πρώτο άκουσμα την κυπριακή προφορά του ανθρώπου που επιχειρεί να με υποδυθεί και γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είμαι εγώ. Οπως, επίσης, δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι κανένα μέλος που δήθεν υπηρέτησε στην ασφάλεια μου, καθώς ουδέποτε συμμετείχε μέλος κυπριακής καταγωγής».