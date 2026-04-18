Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς και η αυξημένη πίεση στις αγορές και στις διεθνείς βιομηχανίες αμυντικού εξοπλισμού, δημιουργούν διλήμματα στο υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, όσον αφορά την απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων υψηλής αξίας, όπως για παράδειγμα άρματα μάχης.

Υπό αυτό το πρίσμα, έχει ξεκινήσει σε επίπεδο Γενικών Επιτελείων και Υπουργείων, η συζήτηση μεταξύ της Αθήνας και της Λευκωσίας για την παραχώρηση στην Εθνική Φρουρά, ελληνικών αρμάτων μάχης LEOPARD 1 A5 τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία με τον Ελληνικό Στρατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Αθήνα είναι διατεθειμένη και έχει την πρόθεση, μάλιστα, να παραχωρήσει σημαντικό αριθμό αρμάτων του τύπου στην Εθνική Φρουρά. Οι συνομιλίες εστιάζουν στην παραχώρηση 75 με 90 LEOPARD 1 A5, ούτως ώστε να συμπληρωθούν πλήρως ή μερικώς 3 Επιλαρχίες αρμάτων μάχης.

Πρόθεση του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, είναι η συμπλήρωση των επιχειρησιακών κενών που προκύπτουν εξαιτίας του απαρχαιωμένου στόλου αρμάτων της Εθνικής Φρουράς, αντικαθιστώντας παράλληλα τα 126 πεπαλαιωμένα τροχοφόρα EE-9 Cascavel, τα οποία παρέλαβε η Εθνική Φρουρά το 1980.

Αναμένεται το επόμενο διάστημα, να μεταβεί στην Ελλάδα κλιμάκιο από την Εθνική Φρουρά, ούτως ώστε να εξετάσει από κοντά τα οχήματα και την κατάσταση τους για να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή. Αφήνεται να εννοηθεί, ότι εάν το κλιμάκιο δεν ικανοποιηθεί από την κατάσταση των αρμάτων, δεν θα προχωρήσει η συμφωνία.

Το LEOPARD 1 A5 αποτελεί την πιο εξελιγμένη έκδοση του γερμανικού άρματος μάχης Leopard 1, με βασική αναβάθμιση το σύστημα ελέγχου πυρός και τα ηλεκτρονικά του συστήματα. Διατηρεί το πυροβόλο των 105 χιλιοστών L7A3, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει σύγχρονα πυρομαχικά διατρητικά και πολλαπλών ρόλων. Διαθέτει κινητήρα ντίζελ MTU MB 838 CaM 500 ισχύος περίπου 830 ίππων, που του επιτρέπει να αναπτύσσει ταχύτητα έως και 65 χλμ/ώρα σε οδό. Ως προς την προστασία, το Leopard 1A5 βασίζεται σε κλασική θωράκιση χάλυβα, η οποία θεωρείται περιορισμένη σε σύγκριση με σύγχρονα άρματα μάχης.

Οι διαπραγματεύσεις για εργοστάσιο στην Κύπρο

Σε «ευαίσθητο» στάδιο έχουν εισέλθει οι διαπραγματεύσεις της Λευκωσίας με την ελληνική αμυντική εταιρεία EODH, για τη δημιουργία εργοστασιακής μονάδας σε κυπριακό έδαφος που θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση όλου του αρματικού δυναμικού της Εθνικής Φρουράς. Όπως πληροφορείται ο «Φ», η επένδυση αυτή αναμένεται να φτάσει στα 50 εκ. ευρώ σε πρώτη φάση.

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο μας ρεπορτάζ, η ελληνική εταιρεία ανακοίνωσε στην έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Battlefield Redefined τον περασμένο Μάρτιο, ότι έχει ιδρύσει στην Κύπρο τη θυγατρική της εταιρεία EODH Dynamics, με προοπτική τη δημιουργία σύγχρονης εργοστασιακής μονάδας στη χώρα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, η πρόθεση για παραχώρηση των αρμάτων LEOPARD 1 A5, φαίνεται ότι συνδέεται με τις συνομιλίες της Λευκωσίας με την εταιρεία. Μάλιστα, η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση που έθεσε η κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, για να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της εργοστασιακής μονάδας, είναι να γίνει πρώτα η έλευση των αρμάτων LEOPARD 1 A5, στην Κύπρο.

Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει καταρτίσει συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης των αρμάτων μάχης LEOPARD 1 A5, ενώ είναι σε θέση να πράξει το ίδιο με όλα τα τεθωρακισμένα οχήματα της Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται για επεμβάσεις στην θωράκιση, στους κινητήρες καθώς και στον οπλισμό και στα ηλεκτρονικά συστήματα των οχημάτων. Εάν γίνουν αυτές οι επεμβάσεις το όριο ζωής των οχημάτων μπορεί να επεκταθεί έως και 20 χρόνια.

Οι άνθρωποι της EODH, βρίσκονται ήδη σε επαφές με το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ερευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ), ενώ έχουν αναπτύξει συνεργασίες με κυπριακές εταιρείες άμυνας από τα προηγούμενα χρόνια.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει τρία εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δραστηριοποιούνται στην κατασκευή θωρακίσεων, για άρματα μάχης Leopard 2AV και Α8, ΤΟΜΑ PUMA καθώς και ΤΟΜΑ BOXER. Σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε από την εταιρεία, μέσα στο επόμενο έτος θα ανοίξουν και τέταρτη μονάδα η οποία θα κατασκευάζει εξ ολοκλήρου άρματα μάχης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ελληνική εταιρεία, είναι στρατηγικός εταίρος της γερμανικής εταιρείας KNDS Deutschland (πρώην KMW) η οποία κατασκευάζει τα συγκεκριμένα οχήματα.