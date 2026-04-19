Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί μια άνευ προηγουμένου κρίση στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου, με δυνητικά καταστροφικές αλυσιδωτές επιπτώσεις, σε τομείς όπως οι κατασκευές, οι συσκευασίες, οι μεταφορές και η πράσινη ενέργεια.

Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η Emirates Global Aluminium θα μπορούσε να χρειαστεί έως και ένα χρόνο για να ανακάμψει από τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυραυλική επίθεση στο χυτήριο Al Taweelah τον Μάρτιο.

Η Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, έχει επίσης πληγεί, αν και η έκταση της ζημιάς είναι προς το παρόν άγνωστη. Η Alba είχε ήδη μειώσει την παραγωγή πριν από τη συγκεκριμένη επίθεση, όπως και η Qatar Aluminium, λόγω έλλειψης ενέργειας.

Με τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ να έχει περιοριστεί σοβαρά, η απώλεια παραγωγής θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς τα χυτήρια εξαντλούν τα αποθέματα πρώτων υλών τους.

Η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζει έλλειμμα εφοδιασμού έως και 4 εκατομμυρίων μετρικών τόνων φέτος, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie.

Οι δυτικοί αγοραστές θα επωμιστούν το κύριο βάρος αυτού του τεράστιου πλήγματος στην προσφορά και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες επιλογές τις επόμενες εβδομάδες, εάν θέλουν να μετριάσουν τον αντίκτυπο.

Αδρανής δυναμικότητα χυτηρίων

Σε παλαιότερες εποχές, η αγορά θα μπορούσε να στραφεί στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) για επιπλέον μέταλλο. Τα εγγεγραμμένα αποθέματα ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια τόνους κατά το πρώτο μισό της τελευταίας δεκαετίας.

Οι μετοχές του LME έχουν έκτοτε συρρικνωθεί σε κάτω από 400.000 τόνους, με άλλους 100.000 τόνους να βρίσκονται στην κατηγορία εκτός warrant.

Έχουν επίσης γίνει επιδρομές σε αποθήκες CME. Τα συνολικά παραδοτέα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 70% από την αρχή του έτους και τώρα ανέρχονται σε μόλις 1.864 τόνους.

Ακόμα και αυτά τα στοιχεία μπορούν να παραπλανήσουν. Το ρωσικό μέταλλο, το οποίο πολλοί δυτικοί χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία , αντιπροσώπευε 270.000 τόνους εγγεγραμμένων αποθεμάτων του LME στα τέλη Μαρτίου.

Οι traders διαφωνούν για το μη ρωσικό στοιχείο. Κάποιος ακύρωσε 98.000 τόνους ινδικού αλουμινίου που ήταν καταχωρημένο στο LME την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, μόνο και μόνο για να επανεκδώσει το μεγαλύτερο μέρος του την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα χρονικά περιθώρια εκτοξεύτηκαν.

Το spread αναφοράς μεταξύ μετρητών και τριών μηνών διογκώθηκε στα 95,50 δολάρια ανά τόνο, το πιο σφιχτό επίπεδο που έχει καταγραφεί στην αγορά από το 2007.

Υπάρχει αδρανής δυναμικότητα χυτηρίων, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να επανενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στην άμβλυνση της πίεσης στις φυσικές προμήθειες μετάλλων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δυναμικότητας τέθηκε εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια προηγούμενων ενεργειακών κρίσεων. Τα χυτήρια παράγουν μέταλλο με ηλεκτρόλυση και ένα τυπικό χυτήριο μπορεί να χρησιμοποιήσει τόση ενέργεια όσο μια πόλη στο μέγεθος της Βοστώνης.

Κίνα, Ρωσία και το έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά

Αυτό το έλλειμμα θα γίνει πιο έντονα αισθητό στη Δύση, γεγονός που θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να κάνουν κάποιες δυσάρεστες επιλογές.

Δύο χώρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άμβλυνση του ελλείμματος.

Η πρώτη είναι η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός αλουμινίου στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι η Κίνα τείνει να επεξεργάζεται το μεγαλύτερο μέρος του μετάλλου της σε ημικατεργασμένα προϊόντα, όπως ράβδους, πλάκες και σύρματα.

Ο υπόλοιπος κόσμος έχει περάσει την τελευταία δεκαετία εγείροντας εμπορικούς φραγμούς κατά της κινεζικής εισροής εξαγωγών, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι υπονομεύει τους ανταγωνιστές.

Οι δυτικοί χρήστες αλουμινίου χρειάζονται πρωτογενή μέταλλα και κράματα, όχι περισσότερες φθηνές εξαγωγές κινεζικών προϊόντων.

Αυτό αφήνει τη Ρωσία, η οποία παράγει τόσο πρωτογενή μέταλλα όσο και μια σειρά από κράματα προστιθέμενης αξίας που παράγονται στον Κόλπο.

Οι Ιάπωνες κατασκευαστές δείχνουν ήδη σημάδια επιστροφής στον ρωσικό εφοδιασμό, έχοντας επιβάλει κυρώσεις στους εαυτούς τους μετά την εισβολή του 2022.

Οι αγοραστές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη θα χρειαστούν απαλλαγές από κυβερνητικές κυρώσεις για να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες επιδεινώνεται από την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αλουμινίου στο 50%.

Αυτό έχει οδηγήσει το κόστος των εισαγόμενων ράβδων σε πάνω από 2.500 δολάρια ανά τόνο, πάνω από την τιμή του LME, η οποία με τη σειρά της κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων ετών, στα 3.580 δολάρια ανά τόνο.

Όσο περισσότερο διαρκεί η αναταραχή στον Κόλπο, τόσο πιο γρήγορα εξαντλούνται τα αποθέματα. Σε κάποιο στάδιο, μπορεί να πάψει να είναι εντελώς θέμα τιμής και να γίνει απλώς ζήτημα επάρκειας μετάλλου για την κάλυψη των παραγγελιών κατασκευής.

Ο αντίκτυπος του πολέμου

Δεδομένου του αντίκτυπου του πολέμου στο Ιράν στις τιμές της ενέργειας, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να επιστρέψει μεγάλο μέρος, αν όχι καθόλου, της ακινητοποιημένης παραγωγικής ικανότητας.

Πράγματι, η παγκόσμια έλλειψη οικονομικά προσιτής ενέργειας ήδη επέβαλε περισσότερα κλεισίματα ακόμη και πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών στον Κόλπο.

Το χυτήριο αλουμινίου Mozal στη Μοζαμβίκη, το οποίο ανήκει κατά πλειοψηφία στην South32 της Αυστραλίας (S32.AX) και λειτουργεί από την εταιρεία, τέθηκε υπό φροντίδα και συντήρηση τον Μάρτιο, αφού η εταιρεία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια οικονομικά βιώσιμη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων και η χαμηλότερη ζήτηση λόγω του ενεργειακού πλήγματος στη μεταποιητική δραστηριότητα, «δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί ένα μεγάλο έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου τους επόμενους 18 μήνες», σύμφωνα με τον Wood Mackenzie.