Οι παλινωδίες του Ντόναλντ Τραμπ στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ δεν έχουν τελειωμό, ούτε μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή να κρίνει παράνομους τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος επικαλούμενος νόμο του 1974 για έκτακτες ανάγκες. Ο Τραμπ απάντησε χθες με γενικούς δασμούς 10% στα περισσότερα από τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρείται πολύ πιθανό ότι σύντομα θα υπογράψει διάταγμα για αύξηση του ποσοστού στο 15%.

Για κάποιες χώρες η εξέλιξη αυτή είναι θετική, καθώς οι δασμοί 10% ή ακόμα και 15% είναι κατώτεροι από τους δασμούς που τους επέβαλε τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ. Για κάποιες άλλες χώρες, οι δασμοί 10% και πολύ περισσότερο 15% είναι πιο οδυνηροί από τους υφιστάμενους. Ωστόσο, για όλες τις χώρες, όπως επίσης για τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, η αβεβαιότητα ως προς την επόμενη ημέρα και οι συχνές αλλαγές στην επιβολή δασμών και αντι-δασμών προκαλεί αναστάτωση στο παγκόσμιο επιχειρείν και στην παγκόσμια κατανάλωση.

Εξού και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ξανά αναστατωμένη από τη χθεσινή απόφαση του Τραμπ και την πιθανή τροποποίησή της τις επόμενες μέρες και ζητά υλοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο, με την οποία οι δασμοί για τα ευρωπαϊκά προϊόντα καθορίστηκαν στο 15%. Είναι προφανές πως η ΕΕ επιλέγει σταθεροποίηση της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ, ώστε να γίνουν μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, έστω και αν σήμερα, σε προσωρινή βάση, το διάταγμα Τραμπ προβλέπει δασμούς χαμηλότερους κατά 5% εκείνων που συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο.

«Θέλουμε να έχουμε πραγματική σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Και δυστυχώς, η κυβέρνηση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν πραγματικά παραβιάσει αυτή τη συμφωνία αρκετές φορές», δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει αναστείλει τις εργασίες για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ, ενώ παράλληλα ζήτησε διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το εάν η συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει.

Σημειωτέον ότι το διάταγμα που υπέγραψε χθες ο Τραμπ δεν καλύπτει τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία, χάλυβα, χαλκό και παράγωγα προϊόντα, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και το 50%. Δεν αφορούν επίσης κάποια εισαγόμενα προϊόντα τεχνολογίας.

Το Reuters σχολίασε χθες ότι η νέα απόφαση του Αμερικανού προέδρου προσθέτει στη σύγχυση γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, χωρίς να δίνεται καμία εξήγηση γιατί χρησιμοποιήθηκε ο χαμηλότερος συντελεστής του 10%. Προστίθεται ότι οι χρηματιστές ανέφεραν την αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές του εμπορίου ως έναν από τους λόγους για τους οποίους οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν χθες Τρίτη ελαφρώς.

Τι θα γίνει με τα λεφτά που πληρώθηκαν

Τη Δευτέρα, η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx προσέφυγε στην αμερικανική δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ζητώντας να της επιστραφούν δασμοί τους οποίους είχε καταβάλει βάσει του νόμου περί εκτάκτων εξουσιών, τον οποίο είχε επικαλεστεί ο Τραμπ για έκτακτη δασμολόγηση αλλά τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την περασμένη Παρασκευή πως παράνομα αξιοποιήθηκε.

Η FedEx ζητά «πλήρη επιστροφή» όλων των δασμών τους οποίους κατέβαλε βάσει του Νόμου περί Διεθνών Εκτάκτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA). Η αγωγή στρέφεται εναντίον της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, η οποία ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Παραμένει ασαφές εάν και πώς θα επιστραφούν σε τεράστιο αριθμό εταιρειών οι πληρωμές δασμών βάσει του ίδιου νόμου και αν θα πρέπει να καταφύγουν και αυτές στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν χρήματα από το αμερικανικό δημόσιο.