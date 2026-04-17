Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει σαφές μήνυμα υπέρ στοχευμένων παρεμβάσεων στήριξης της βαριάς βιομηχανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής στην Ευρώπη.

Οι Βρυξέλλες ενέκριναν σχέδια ενίσχυσης για ενεργοβόρες επιχειρήσεις σε Γερμανία, Βουλγαρία και Σλοβενία, συνολικού ύψους άνω των 4,2 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη μετατόπιση πολιτικής με στόχο τη θωράκιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας και τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει ότι τα αιτήματα της εγχώριας βιομηχανίας για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να ενταχθούν σε ένα εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς να εγείρονται ζητήματα συμβατότητας με τους κανόνες ανταγωνισμού.

Πώς διαμορφώνονται τα μέτρα

Τα τρία σχήματα που έλαβαν το «πράσινο φως» έχουν κοινό παρονομαστή την προσωρινή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους πλέον εκτεθειμένους κλάδους, ωστόσο διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο εφαρμογής.

Η Γερμανία ενεργοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, με ορίζοντα έως το 2028, επιλέγοντας μηχανισμό εκ των υστέρων αποζημίωσης με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης και τις τιμές χονδρικής.

Η Βουλγαρία, με προϋπολογισμό 334 εκατ. ευρώ, ακολουθεί πιο άμεση προσέγγιση, ενσωματώνοντας τη στήριξη στους λογαριασμούς ρεύματος μέσω των προμηθευτών. Το σχήμα της εφαρμόζεται ήδη από τα μέσα του 2025.

Η Σλοβενία, με μικρότερο δημοσιονομικό αποτύπωμα, υιοθετεί υβριδικό μοντέλο, με καταβολές δύο φορές τον χρόνο.

Κοινός άξονας των παρεμβάσεων είναι ότι οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε κλάδους με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρή έκθεση στον διεθνή ανταγωνισμό και αυξημένο κίνδυνο μεταφοράς παραγωγής εκτός Ευρώπης.

Οι όροι που θέτει η Κομισιόν

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα πρέπει να λειτουργούν ως προσωρινή στήριξη και όχι ως μόνιμος μηχανισμός επιδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ενίσχυση δεν μπορεί να υποχωρεί κάτω από τα 50 ευρώ/MWh, ενώ η διάρκεια των μέτρων περιορίζεται σε τρία έτη, στοιχείο που αποτυπώνει τον προσωρινό χαρακτήρα της παρέμβασης.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατευθύνουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε επενδύσεις απανθρακοποίησης, είτε μέσω εξηλεκτρισμού, είτε μέσω ενεργειακής αποδοτικότητας, είτε μέσω νέων τεχνολογιών.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κομισιόν επιχειρεί να συνδέσει άμεσα τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από το ενεργειακό βάρος με τη μακροπρόθεσμη μετάβαση σε ένα πιο καθαρό και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Το νέο ευρωπαϊκό εργαλείο

Η έγκριση των συγκεκριμένων σχεδίων βασίζεται στο νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων CISAF, δηλαδή το Clean Industrial Deal State Aid Framework, το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Το CISAF αποτελεί τον βασικό μηχανισμό με τον οποίο η ΕΕ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο παράλληλους στόχους: την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ρητά η δυνατότητα προσωρινής επιδότησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, με στόχο να αποτραπεί η αποβιομηχάνιση πριν αποδώσουν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες.

Η σημασία για την Ελλάδα

Η απόφαση της Κομισιόν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της βιομηχανίας στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή, παρά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επιλύουν οριστικά το πρόβλημα της παραγωγής.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερες τιμές ρεύματος σε σύγκριση με ανταγωνιστές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια ανάπτυξης και νέων επενδύσεων.

Μετά τις εγκρίσεις που δόθηκαν τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρότερες οικονομίες, καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Η νέα ενεργειακή πίεση

Η συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της νέας ενεργειακής αναταραχής που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει διαβούλευση με τα κράτη-μέλη για τη δημιουργία ενός πρόσθετου προσωρινού πλαισίου κρίσης, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το CISAF και θα επιτρέπει ακόμη πιο ευέλικτες παρεμβάσεις.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία στις Βρυξέλλες ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, εντείνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

