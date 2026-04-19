Δεκάδες ρομπότ κινεζικής κατασκευής επέδειξαν τις ραγδαία βελτιούμενες αθλητικές τους ικανότητες, καθώς προσπέρασαν με ταχύτητα τους ανθρώπινους δρομείς σε έναν ημιμαραθώνιο που διεξήχθη στο Πεκίνο την Κυριακή, ενώ πέρσι είχαν μείνει πολύ πίσω.

Η πρώτη διοργάνωση του αγώνα πέρσι ήταν γεμάτη από ατυχίες, καθώς πολλά ρομπότ δυσκολεύτηκαν να ξεκινήσουν από τη γραμμή εκκίνησης και τα περισσότερα δεν κατάφεραν να τερματίσουν.

Το ρομπότ που κέρδισε πέρσι, κατέγραψε χρόνο 2 ωρών και 40 λεπτών, περισσότερο από το διπλάσιο του χρόνου του ανθρώπινου νικητή.

Η αντίθεση με τη φετινή χρονιά ήταν έντονη. Όχι μόνο ο αριθμός των ρομπότ που έτρεχαν αυξήθηκε από 20 σε περισσότερα από 100, αλλά αρκετά από αυτά που διεκδικούσαν μια θέση στο βάθρο ήταν αισθητά ταχύτερα από τους επαγγελματίες αθλητές, σημειώνει ο Guardian.

Τα ρομπότ και οι άνθρωποι έτρεξαν σε παράλληλες διαδρομές για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις.

Το ρομπότ που αναδείχθηκε νικητής, αναπτύχθηκε από την Honor, μια γνωστή κινεζική εταιρεία κατασκευής smartphone, τερμάτισε τον αγώνα σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, αρκετά λεπτά ταχύτερα από το παγκόσμιο ρεκόρ του Τζέικομπ Κιπλίμο τον περασμένο μήνα στη Λισαβόνα, αν και χρειάστηκε βοήθεια για να σηκωθεί λίγα μέτρα πριν τη γραμμή τερματισμού, αφού είχε συγκρουστεί με το κιγκλίδωμα.

skai.gr