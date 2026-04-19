Λίγο μετά τις 10:00 χθες βράδυ, ενώ 30χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη Λάρνακα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε σε τοίχο οικίας χωρίς να τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λάρνακας και σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης τον οποίο υποβλήθηκε ο 30χρονος, αυτός εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 124μg% αντί 22μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο. Από τον 30χρονο, ζητήθηκε να προβεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης ωστόσο αυτός αρνήθηκε και συνελήφθη για αυτόφωρα αδίκημα.

Να σημειωθεί ότι από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδηγού, ενώ αναμένεται να καταχωρηθεί εναντίον του αύριο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, υπόθεση για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.