Η BYD Νο1 σε EV & PHEV οχήματα για τo Q1 2026, με 220 εγγραφές και 5,2% συνολικό μερίδιο αγοράς

Το BYD ΑΤΤΟ 3 αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο για το Q1 2026

Πρωτιές κατηγορίας και για τα DOLPHIN SURF (B-Hatchback EV), το SEALION 7 (D-SUV EV) και το SEAL U DM-i (D-SUV Plug-In Hybrid)

1 στα 3 Οχήματα Νέας Ενέργειας (NEV) στην Κύπρο το Q1 2026 είναι BYD.

Η BYD (Build Your Dreams), κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, εδραιώνει τη θέση της στην Κύπρο, κατακτώντας την 1η θέση στις εγγραφές EV & PHEV οχημάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Με μια στρατηγικά σχεδιασμένη γκάμα που συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με την τεχνολογία αιχμής, η BYD ηγείται της πράσινης μετάβασης στους κυπριακούς δρόμους.

Ηγετική Παρουσία: 1 στα 3 Οχήματα Νέας Ενέργειας (NEV) είναι BYD

Τα επίσημα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν τη σαφή προτίμηση του αγοραστικού κοινού. Η BYD πέτυχε το εντυπωσιακό 5,2% του συνολικού μεριδίου αγοράς αυτοκινήτου στη χώρα, ενώ στις κατηγορίες Νέας Ενέργειας τα ποσοστά επιβεβαιώνουν την υπεροχή της:

1η Θέση στα Αμιγώς Ηλεκτρικά (EV): Μερίδιο αγοράς 32,1%

1η Θέση στα Plug-in Hybrid (PHEV): Μερίδιο αγοράς 34,2%

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το ένα τρίτο των οχημάτων νέας ενέργειας που εγγράφηκαν το Q1 2026 φέρει τη σφραγίδα της BYD.

Οι Πρωταγωνιστές ανά Κατηγορία:

Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στην πολυεπίπεδη υπεροχή των μοντέλων της BYD, τα οποία κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στις κατηγορίες τους:

DOLPHIN SURF (από €20,990) : Η απόλυτη κυριαρχία στα αμιγώς ηλεκτρικά της κατηγορίας B-Segment, προσφέροντας κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής.

ATTO 3 (από €33,990): Παρέμεινε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στα ηλεκτρικά C-SUV, αποτελώντας το αγαπημένο EV SUV των Κυπρίων οδηγών, με μερίδιο 13,4% στην κατηγορία EV.

SEALION 7 (από €49,990) : Κατέλαβε την κορυφή στα ηλεκτρικά D-SUV, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση και κορυφαίες επιδόσεις.

SEAL U DM-i (από € 35,990) : Το κορυφαίο Plug-in Hybrid στην κατηγορία D-SUV, προσφέρει την ιδανική λύση για όσους αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ ηλεκτρικής αυτονομίας και υβριδικής ευελιξίας. Το εντυπωσιακό μερίδιο 31,1% που κατέκτησε στην κατηγορία PHEV επιβεβαιώνει την υπεροχή της τεχνολογίας Super Hybrid DM, καθιστώντας την ένα από τα πιο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της BYD.

Η γκάμα της BYD διαθέτει και άλλα εντυπωσιακά μοντέλα όπως:

SEAL (από € 45,990) : το εντυπωσιακό Sport Sedan υψηλών επιδόσεων με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

SEALION 5 DM-i (από € 30,990) : το άνετο οικογενειακό D-SUV με την πιο ευρύχωρη καμπίνα στην κατηγορία του.

Η γκάμα Super Hybrid DM της BYD ενισχύεται περαιτέρω με την έλευση του νέουATTO 2 DM–i, το οποίο αναμένεται άμεσα στην Κύπρο και θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των PHEV.

Η BYD συνεχίζει να επενδύει στην παροχή λύσεων που σέβονται το περιβάλλον χωρίς συμβιβασμούς στην πολυτέλεια, την ασφάλεια και την οδηγική απόλαυση. Με μια εντυπωσιακή γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής και βιωσιμότητα, η BYD δεν αποτελεί πλέον απλώς μια επιλογή, αλλά είναι ο πρωταγωνιστής της πράσινης μετάβασης στους κυπριακούς δρόμους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα μπορείτε να επισκεφθείτε το www.bydauto.com.cy