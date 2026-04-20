Τη διενέργεια επιτόπιων οπτικών ελέγχων καταγεγραμμένων και φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών, θα διενεργεί από σήμερα, Δευτέρα, κλιμάκιο αποτελούμενο από έξι άτομα, λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας και του Δήμου Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ αναφέρεται ότι «η από κοινού διενέργεια επιτόπιων, οπτικών ελέγχων οικοδομών, θα γίνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εκάστου Οργανισμού και με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι έλεγχοι θα γίνονται από 6μελές κλιμάκιο αποτελούμενο από λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και του Δήμου Λάρνακας και από σήμερα 20 Απριλίου αναλαμβάνει τον συντονισμό και την υλοποίηση των σχετικών ελέγχων».

Προστίθεται πως «η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της κατάστασης ήδη καταγεγραμμένων και φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών και στην αναθεώρηση του βαθμού επικινδυνότητάς τους. Ακόμα αποσκοπεί στον εντοπισμό, καταγραφή και οπτικό έλεγχο και άλλων οικοδομών που ενδέχεται να κατατάσσονται στις επικίνδυνες οικοδομές και στην εξέταση και άρση οχληρίας σε οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες ή βρίσκονται υπό αξιολόγηση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην άμεση αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων περιπτώσεων. Συγκεκριμένα, για αριθμό περίπου 15–20 οικοδομών που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου εντός της πόλης της Λάρνακας, έχουν ήδη ξεκινήσει άμεσοι επιτόπιοι οπτικοί έλεγχοι από το εξαμελές κλιμάκιο, με στόχο τη λήψη άμεσων μέτρων για την άρση της επικινδυνότητας».

Η απόφαση αυτή, σημειώνεται «εντάσσεται στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας για την αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών και την αποτροπή δυσάρεστων καταστάσεων».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας, παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή, έτοιμος να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να δώσει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, συνεχίζει να ενισχύει την πρόληψη, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ανταπόκριση, συμβάλλοντας στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ