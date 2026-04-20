Τεχνική ομάδα του ΕΟΑ Λευκωσίας διενεργεί ελέγχους στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας για εντοπισμό επικίνδυνων οικοδομών οι οποίες με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ανέρχονται σε 1.466. Σήμερα θα κινηθούν στην περιοχή Ομεριέ και θα εξετάσουν περίπου 200 κτήρια.

Όπως έγραψε το philenews, αφότου ανέλαβε ο ΕΟΑ τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών τον Απρίλιο του 2025 υπήρχαν 1.198 επικίνδυνες οικοδομές στις οποίες προστέθηκαν άλλες 268. Οι 1.198 επικίνδυνες οικοδομές κληρονομήθηκαν από τους Δήμους της Λευκωσίας και από την Επαρχιακή Διοίκηση.

Η προσθήκη επικίνδυνων οικοδομών επιβεβαιώνει την απουσία συντήρησης ή και στήριξής τους από τους ιδιοκτήτες τους, στους οποίους ανήκει η κύρια ευθύνη.

Από το σύνολο των οικοδομών αυτών, οι τέσσερις επιβάλλεται να εγκαταληφθούν ενώ οι υπόλοιπες χρήζουν συντήρησης ή και επισκευών αλλά δεν απειλούν τη ζωή των ενοίκων. Πέρσι ο ΕΟΑ Λευκωσίας άντλησε €150.000 από τα €2 εκατ. τα οποία προορίζονταν για όλες τις επικίνδυνες οικοδομές παγκυπρίως. Ο ΕΟΑ Λευκωσίας είχε ζητήσει περισσότερα χρήματα.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ανέφερε στο philenews, πως κύριο αίτημα να βρεθούν τρόποι να επιβάλλεται η νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν αναλόγως και της επικινδυνότητας της κάθε οικοδομής που κρίνεται ότι παρουσιάζει πρόβλημα.

Σχετικά με την οικονομική πτυχή, ανέφερε πως όντως το υπουργείο εξήγγειλε τη διάθεση €2 εκατ. αλλά ακόμη δεν εξηγήθηκε η διαδικασία παραλαβής των χρημάτων που απαιτούνται για τη στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών.