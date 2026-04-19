Μεταξύ 30 με 40 χιλιάδες ευρώ θα στοίχιζε η κατεδάφιση μιας διώροφης πολυκατοικίας, αντίστοιχη με αυτή που κατέρρευσε στη Λεμεσό, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε ο «Φ».

Κάτι που καταδεικνύει πως τα ποσά όχι μόνο δεν είναι απαγορευτικά αλλά αν το θέμα τύχει σωστής διαχείρισης τότε μπορεί το πρόβλημα να επιλυθεί μια και καλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», εάν οι τοπικές αρχές θέλουν να προχωρήσουν με την επίλυση του προβλήματος μπορούν να το πράξουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικότερα από τη στιγμή που έχουν καταγραφεί ήδη οι περισσότερες επικίνδυνες οικοδομές στην Κύπρο.

Βάσει νομοθεσίας, οι τοπικές αρχές φαίνεται πως μπορούσαν να επέμβουν σε περίπτωση που κάποια οικοδομή χαρακτηριζόταν ως επικίνδυνη και να την κατεδαφίσουν. Σύμφωνα με άτομα του κατασκευαστικού τομέα, μια κατεδάφιση οικίας κυμαίνεται μεταξύ 20 με 25 χιλιάδες ευρώ, ενώ μιας διώροφης πολυκατοικίας, όπως αυτής που κατέρρευσε στη Λεμεσό, φτάνει έως και τις 40.000 ευρώ περίπου. Τα ίδια άτομα σημείωσαν πως αυτά τα ποσά δεν είναι απαγορευτικά, ενώ οι διαδικασίες θα μπορούσαν να κινηθούν, έστω και αν χαρακτηρίζονται από κάποιους ως χρονοβόρες, αφού κάποια από αυτά τα επικίνδυνα κτήρια έχουν εντοπιστεί εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς ωστόσο ο οποιοσδήποτε να προχώρησε σε αυτά που προβλέπει η νομοθεσία.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία είχαν αποσταλεί προειδοποιητικές επιστολές από το 2017 (περίοδο που ήταν Δήμαρχος Γερμασόγειας), συμπληρώνοντας πως η νομοθεσία προϋποθέτει χρονοβόρες, κοστοβόρες και δύσκολες διαδικασίες. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα, εάν δικαιολογείται λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, όπως υποστηρίζεται, να μη γίνει καμία ενέργεια για κατεδάφιση για περίοδο εννέα χρόνων μετά από τον εντοπισμό της επικίνδυνης πολυκατοικίας, από την στιγμή που το ποσό για μια τέτοια ενέργεια, που θα έσωζε ζωές ενοίκων και περαστικών, δεν είναι απαγορευτικό.

Τι λέει η νομοθεσία

Στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο γίνεται ειδική αναφορά για τις επικίνδυνες οικοδομές, αφού προβλέπεται αυτεπάγγελτη παρέμβαση, εκκένωση χώρων και υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται δικαστικές διαδικασίες και επιβολή μέτρων με ανάκτηση του κόστους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη νομοθεσία:

15Β.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι πεπεισμένη ότι οποιαδήποτε οικοδομή, κατοικημένη ή όχι, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της, είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να γίνεται επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτήν ή σε γειτονική οικοδομή ή για τους διερχομένους ή για τις γειτονικές οικοδομές και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για άρση τέτοιου κινδύνου, η αρμόδια αυτή αρχή δύναται-

(α) Να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή ή/και στο χώρο που την περιβάλλει και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση του άμεσου κινδύνου πρόκλησης σωματικής βλάβης, στη παρουσία αστυνομικού, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών της ή στην εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) με έγγραφη ειδοποίησή της, που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή/και στα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτή, να πληροφορεί αυτούς για την απόφαση που λήφθηκε, καθώς και για τους λόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την απόφαση αυτή και να τους καλεί όπως, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, να εγκαταλείψουν και να εκκενώσουν την οικοδομή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο που διαμένει σε αυτήν αρνείται να εγκαταλείψει και να εκκενώσει την οικοδομή, η αρμόδια αρχή αιτείται την έκδοση διατάγματος Δικαστηρίου για την απομάκρυνση προσώπων και την εκκένωση της οικοδομής,

(γ) με έγγραφη ειδοποίησή της, που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη, να πληροφορεί αυτόν για την απόφαση που λήφθηκε, καθώς και για τους λόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την απόφαση αυτή και να καλεί αυτόν όπως, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης να-

(i) διορίσει μελετητή για την ετοιμασία σχετικής έκθεσης ή/και μελέτης για την άρση της επικινδυνότητας και την επισκευή της οικοδομής και για την υποβολή αυτής άμεσα στην αρμόδια αρχή, ή/και

(ii) επισκευάσει, απομακρύνει, προστατεύσει ή περιφράξει την οικοδομή και γενικά όπως λάβει όλα τα μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση για την άρση κάθε κινδύνου που απορρέει από τέτοια οικοδομή:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα μέτρα για την άρση της επικινδυνότητας.

(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται στην ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ενημερώνει την αρμόδια αρχή γραπτώς, εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης, για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλεπόμενα στην ειδοποίηση.

(3) Εάν μετά την επίδοση της ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη, αυτός δεν συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας με τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτήν, η αρμόδια αρχή δύναται να μεριμνήσει για τη διενέργεια τέτοιων έργων ως ήθελαν κριθεί κατάλληλα για την επισκευή, την απομάκρυνση, την προστασία ή την περίφραξη ή για την πραγματοποίηση των μέτρων που καθορίζονται στην ειδοποίηση και τα έξοδα αυτών καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, δυνάμενα να αναζητηθούν δικαστικώς με αγωγή ως αστικό χρέος:

Νοείται ότι, δεν είναι δυνατή η λήψη οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αναφορικά με οικοδομή η οποία χρησιμοποιείται ως κατοικία, χωρίς διάταγμα του Δικαστηρίου που να επιτρέπει την είσοδο σε τέτοια οικοδομή και τη λήψη των μέτρων που προτείνονται· το διάταγμα αυτό εκδίδεται κατόπιν διαδικασίας που αρχίζει με αίτηση διά κλήσεως σύμφωνα με τους οικείους δικονομικούς κανόνες:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που εντοπιστεί από την τοπική αρχή επικίνδυνη οικοδομή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της, η τοπική αρχή οφείλει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.