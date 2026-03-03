Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν προσφέρει στη Βραζιλία μια “τεράστια ευκαιρία” να προσελκύσει επενδύσεις για την ανάπτυξη των πετρελαϊκών της πόρων, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell στη χώρα.

Η γεωπολιτική σταθερότητα της Βραζιλίας και το ιστορικό της ως αξιόπιστος παραγωγός πετρελαίου της δίνουν πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών, ανέφερε ο Cristiano Pinto da Costa, αν και παραδέχτηκε ότι η χώρα έχει περιορισμένη ικανότητα να αυξήσει την παραγωγή βραχυπρόθεσμα.

Η Βραζιλία πιθανότατα θα επωφεληθεί μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε, τονίζοντας τις ρεκόρ επενδύσεις ύψους 12,5 δισ. ρεάις (2,4 δισ. δολάρια) της πετρελαϊκής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο στη χώρα πέρυσι, σύμφωνα με το Reuters.

“Πήγαμε από 10 σε 15 μπλοκ το 2021 σε 50 εξερευνητικά μπλοκ στο χαρτοφυλάκιό μας σήμερα. Αυτή ήταν μια συνειδητή στρατηγική απόφαση”, δήλωσε ο Costa, ο οποίος επεσήμανε ότι οι επενδύσεις της Shell στη χώρα αναμένεται να παραμείνουν υψηλές τα επόμενα χρόνια καθώς αναπτύσσει τα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου Orca.

Στις 24 Φεβρουαρίου, η εταιρεία παρήγαγε ρεκόρ 496.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ανά ημέρα (boed) στη Βραζιλία, ανέφερε.

