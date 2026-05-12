Η διεθνής οργάνωση προστασίας των ωκεανών, Oceana, ανακοίνωσε ότι εντόπισε διασυνδέσεις μεταξύ κυπριακών συμφερόντων και αλιευτικών σκαφών σε δικαιοδοσίες με χαλαρούς κανονισμούς και κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να ενισχύσει την επιβολή της νομοθεσίας, ελέγχοντας τις κυπριακές εταιρείες που κατέχουν αλιευτικά σκάφη σε χώρες εκτός ΕΕ.

Σε έκθεση της οργάνωσης, αναφέρεται ότι τα κυπριακά συμφέροντα σχετίζονται με σκάφη που είναι εγγεγραμμένα σε χώρες όπως το Μπελίζ και η Ισημερινή Γουινέα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από περιορισμένη εποπτεία και έλεγχο, γεγονός που ενδέχεται να επιτρέπει τη συνέχιση παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η Oceana επισημαίνει τη σοβαρή έλλειψη διαφάνειας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες αλιευτικές επιχειρήσεις.

Η οργάνωση ζητά από την κυβέρνηση της Κύπρου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις κυπριακές εταιρείες που κατέχουν αλιευτικά σκάφη εκτός ΕΕ και να κλείσει το κενό στη νομοθεσία, που επιτρέπει τη συνέχιση αυτών των παράνομων πρακτικών. «Η διαφάνεια στην ιδιοκτησία των σκαφών είναι κρίσιμη για την εφαρμογή των κανόνων αλιείας και για την εξασφάλιση ενός ίδιου πεδίου ανταγωνισμού», αναφέρει η Oceana.

Η οργάνωση εντόπισε τουλάχιστον 105 σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ, που είναι εγγεγραμμένα σε 20 διαφορετικές χώρες υψηλού κινδύνου, με σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των σκαφών να διαθέτουν άδεια να εξάγουν τα αλιεύματά τους στην ΕΕ. Η Oceana καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για να περιορίσουν τη συνέχιση αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων και να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο στον τομέα της αλιείας.