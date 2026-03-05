Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βάζουν φωτιά και στις τσέπες μας. Οι επιθέσεις με drones και με πυραύλους σε χώρες του Περσικού Κόλπου και τα προβλήματα ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται το 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, εκτοξεύει τις τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η ποσοστιαία μεταβολή των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου στα διεθνή διυλιστήρια από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου διαμορφώθηκε ως εξής:

-Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέβηκε κατά 14%

-Η τιμή για το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 35%

-Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε κατά 32%

-Η τιμή του Brent ανέβηκε κατά 15%.

Τα πιο πάνω στοιχεία συνηγορούν πως οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας θα ανέβουν μόλις αφιχθούν νέα φορτία μεταξύ 6 με 7 σεντ το λίτρο.

Χθες, η μέση τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ήταν €1,326 το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης η μέση τιμή ήταν €1.428 και του πετρελαίου θέρμανσης €0.960 το λίτρο.

Οι αυξήσεις που μπήκαν

Πάντως, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι λιανικές τιμές των καυσίμων έχουν ήδη αυξηθεί. Συγκεκριμένα, μεταξύ 4ης Φεβρουαρίου και 4ης Μαρτίου του 2026, η μεταβολή των λιανικών τιμών στα κάυσιμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανέβηκε κατά 1,2 σεντ το λίτρο. Τον Φεβρουάριο ήταν €1.314 το λίτρο και το Μάρτιο €1.326 το λίτρο.

-Η τιμή του πετρελαίου κίνησης μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκε κατά 4.4 σεντ το λίτρο. Δηλαδή στις 4 Φεβρουαρίου η τιμή ήταν €1.384 το λίτρο και χθες ήταν €1.428.

-Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 3.1 σεντ το λίτρο. Στις 4 Φεβρουαρίου η τιμή ήταν €0.929 το λίτρο και χθες ήταν €0.960 το λίτρο.

Σε αυτές θα προστεθούν και οι νέες αυξήσεις, καθώς τα νέα φορτία με καύσιμα που θα παραληφθούν αναμένεται να είναι σε πιο ψηλές τιμές. Στην άνοδο των τιμών λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι, όπως είναι η ισοτιμία, οι εξελίξεις στην περιοχή και η αύξηση των ασφαλίστρων στα πλοία που μεταφέρουν τα καύσιμα.

Να σημειωθεί πως χθες ήδη μία εταιρεία πετρελαιοειδών προχώρησε σε αύξηση των τιμών κατά 1,5 σεντ το λίτρο και τις επόμενες ημέρες εκτιμάται πως θα ακολουθήσουν αυξήσεις και από άλλες εταιρείες. Η διαφοροποίηση στις τιμές αναμένεται να καταγραφεί στα πρατήρια καυσίμων τα επόμενα 24ώρα.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας Κωσταντίνος Καραγιώργης ανέφερε πως λειτουργοί της υπηρεσίας θα εποπτεύουν την αγορά και εάν υπάρχουν αδικαιολόγητες αυξήσεις θα εφαρμόζεται η νομοθεσία. Πάντως, κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, η Κυβέρνηση είχε εφαρμόσει τον μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για ελάφρυνση του οικονομικού κόστους. Τότε ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα (κατά 8.3 σεντ το λίτρο στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης καθώς κατά 6.3 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ) ήταν σε εφαρμογή για περίπου δύο χρόνια.

Λόγω της αύξησης της τιμών του πετρελαίου διεθνώς εκτιμάται πως θα αυξηθεί αναπόφευκτα και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπενθυμίζεται πως μέχρι τέλος του χρόνου συνεχίζεται η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Προηγουμένως εφαρμοζόταν οριζόντια μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 9% στην τιμή του ηλεκτρισμού, ωστόσο, στην πορεία το μέτρο εφαρμόστηκε στοχευμένα.