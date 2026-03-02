Δεν υφίσταται ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στην Κύπρο, καθώς οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε εναλλακτικές αγορές προμήθειας, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ντίνος Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρολίνα.

Όπως ανέφερε, τα υφιστάμενα αποθέματα καυσίμων επαρκούν για περίπου 15 ημέρες, επίπεδο που θεωρείται ικανοποιητικό για τα κυπριακά δεδομένα, δεδομένου ότι οι παραλαβές πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση. «Είμαστε καλυμμένοι, δεν έχουμε συγκεκριμένο πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λευκαρίτης ανέφερε ότι μέχρι και το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν φορτώσεις από το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αξιολογείται σε καθημερινή βάση. Όπως είπε, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον εφοδιασμό, ανάλογα με τις αποφάσεις του διυλιστηρίου στη Χάιφα, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα διακοπής τροφοδοσίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές προμήθειας, τόσο μέσω traders, όσο και από αγορές όπως η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ιταλία, γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

«Δεν υπάρχει ανησυχία να μείνουμε χωρίς καύσιμα», επανέλαβε, επισημαίνοντας ότι το διαθέσιμο στοκ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς για διάστημα έως και δύο εβδομάδων.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο επικεφαλής της Πετρολίνα σημείωσε ότι η αγορά πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα. Όπως είπε, «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει» με βεβαιότητα την πορεία των τιμών, οι οποίες ενδέχεται να κινηθούν είτε ανοδικά είτε πτωτικά, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.