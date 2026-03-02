Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια αναμένεται να γίνουν αισθητές μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, ως αποτέλεσμα της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν και της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Σάββας Προκοπίου, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, από την Παρασκευή έχει ήδη καταγραφεί αύξηση 10-12% στις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο προμήθειας, εξέλιξη που θα περάσει σταδιακά στις λιανικές τιμές.

Όπως ανέφερε, «σίγουρα αναμένουμε αυξήσεις», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η μέχρι στιγμής άνοδος δεν είναι συγκρίσιμη με την έντονη ανατίμηση που είχε σημειωθεί με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Τότε, όπως σημείωσε, οι αυξήσεις ήταν πολύ πιο απότομες και εκτεταμένες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις τελευταίες 15 με 20 ημέρες είχε ήδη καταγραφεί μια σταδιακή άνοδος της τάξης του 10%, ενώ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η συνολική αύξηση σε σχέση με την Παρασκευή ανέρχεται πλέον στο 10-12%.

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων εξέφρασε την ελπίδα ότι η σχετικά περιορισμένη άνοδος της διεθνούς τιμής του αργού αποτελεί ένδειξη πως δεν θα επαναληφθούν οι ακραίες συνθήκες της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης. Όπως ανέφερε, εάν η τιμή του βαρελιού σταθεροποιηθεί κάτω από τα 80 δολάρια, αυτό θα συνιστά θετική εξέλιξη για την εγχώρια αγορά και τους καταναλωτές.