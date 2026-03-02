Ισχυρό άλμα καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας και επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού σε διεθνές επίπεδο.

Το Brent ενισχύεται κατά περίπου 8%, φθάνοντας τα 78,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο 7,33% στα 71,93 δολάρια. Η άνοδος αποδίδεται στις εξελίξεις μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στο Ιράν και στην εκτίμηση ότι η σύγκρουση δεν αναμένεται να αποκλιμακωθεί άμεσα.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ συνεχίζονται, με το Ιράν να απαντά με εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει για ακόμη τέσσερις εβδομάδες, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται έως ότου επιτευχθούν οι αμερικανικοί στόχοι.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και σχεδόν το 20% του LNG. Τυχόν παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας θα μπορούσε να στερήσει από την αγορά κρίσιμες ποσότητες αργού.

Όπως ανέφερε ο Jorge Leon, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy, η ουσιαστική παύση της διέλευσης μέσω του Ορμούζ θα μπορούσε να εμποδίσει την άφιξη περίπου 15 εκατ. βαρελιών ημερησίως στις διεθνείς αγορές. Προειδοποίησε ότι, ελλείψει σημάτων αποκλιμάκωσης, αναμένεται σημαντική ανοδική ανατίμηση του πετρελαίου.

Μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας τόσο το κόστος μεταφορών όσο και την τελική τιμή βασικών αγαθών.

Στο μεταξύ, ο OPEC+ συμφώνησε σε περιορισμένη αύξηση της παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο, ωστόσο μεγάλο μέρος αυτής της πρόσθετης προσφοράς εξακολουθεί να εξαρτάται από τη δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς μέσω της Μέσης Ανατολής.

Ιστορικές αναλογίες με το πετρελαϊκό εμπάργκο της δεκαετίας του 1970 επαναφέρουν αναλυτές στο τραπέζι. Σύμφωνα με τον Alan Gelder από τη Wood Mackenzie, μια αντίστοιχη κρίση οδήγησε τότε σε άνοδο των τιμών κατά 300%, επίπεδο που σε σημερινές τιμές θα αντιστοιχούσε περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι, με την υπέρβασή του να θεωρείται πλέον εφικτή σε περίπτωση σοβαρών απωλειών εφοδιασμού.