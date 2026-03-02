Οι διεθνείς αγορές ενέργειας εισέρχονται σε φάση αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς η πολεμική ένταση μεταφέρεται στον πλέον κρίσιμο θαλάσσιο ενεργειακό διάδρομο παγκοσμίως: τα Στενά του Ορμούζ. Η αναστολή διελεύσεων από πετρελαϊκές εταιρείες, traders και ναυτιλιακούς ομίλους, σε συνδυασμό με προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις πρώτες αλλαγές πορείας δεξαμενόπλοιων και LNG carriers, οδηγεί σε γεωπολιτικό risk premium για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ακόμη και χωρίς επιβεβαιωμένα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Το βασικό μήνυμα των αγορών είναι διττό. Αφενός, η απλή απειλή για το Ορμούζ αρκεί για να προκαλέσει πίεση στη φυσική ροή φορτίων, αυξάνοντας ναύλους, ασφάλιστρα και καθυστερήσεις. Αφετέρου, η πραγματική κατεύθυνση των τιμών θα εξαρτηθεί από το αν η σύγκρουση παραμείνει σε πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο ή εξελιχθεί σε στοχοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, με δομικές διακοπές ροών.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τον βασικό «διακόπτη» της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης, μαζί με σημαντικές ποσότητες LNG από το Κατάρ. Το Brent αντέδρασε άμεσα, κινούμενο προς τα 72–73 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλά μηνών, καθώς οι αγορές προεξοφλούν τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Πέραν της τιμής, κρίσιμη είναι η αλυσιδωτή αντίδραση: φορτία που «κρατούνται» κοντά σε λιμάνια όπως το Fujairah, αυξημένα ασφάλιστρα πολέμου και εμπορική αβεβαιότητα που περιορίζει τη ρευστότητα στα prompt φορτία.

Στο φυσικό αέριο, οι ευρωπαϊκές τιμές TTF ξεκίνησαν από σχετικά ήπια επίπεδα, κοντά στα 32 ευρώ/MWh, ωστόσο η αγορά LNG είναι παγκόσμια. Μια πιθανή εμπλοκή στις εξαγωγές του Κατάρ αρκεί για να πυροδοτήσει ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τα διαθέσιμα φορτία. Η Ασία έχει ισχυρό κίνητρο να πληρώσει premium για να «κλειδώσει» ποσότητες, ενώ η Ευρώπη, μετά την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δεν διαθέτει περιθώρια απώλειας φορτίων, ιδίως καθώς τα αποθέματα μειώνονται προς το τέλος του χειμώνα.

Παράλληλα, η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και οι φόβοι για επιθέσεις οδηγούν σε περιορισμό διελεύσεων και αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερους χρόνους ταξιδιού, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων και δέσμευση ναυτιλιακής χωρητικότητας, μετατρέποντας το κόστος σε ανατιμητική πίεση ακόμη και χωρίς φυσική έλλειψη πετρελαίου ή αερίου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες συστηματικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ωστόσο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για συμβάντα σε κρίσιμα σημεία, όπως η ιρανική νήσος Χαργκ, αυξάνουν την εγρήγορση των αγορών. Παράλληλα, προληπτικές διακοπές παραγωγής φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν ότι η ασφάλεια προηγείται της παραγωγής όταν ανεβαίνει το θερμόμετρο.

Σε τέτοιες κρίσεις, το βλέμμα στρέφεται στον OPEC+, ο οποίος εξετάζει αύξηση παραγωγής, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο διαταραχής. Ωστόσο, το διαθέσιμο spare capacity θεωρείται περιορισμένο, γεγονός που μειώνει την ικανότητα ταχείας απορρόφησης ενός σοκ αν αυτό αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Οι αγορές διχάζονται ανάμεσα σε δύο σενάρια: είτε μια σύντομη περίοδο έντονου γεωπολιτικού premium, είτε μια ευρύτερη κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent προς τα 90–100 δολάρια και να προκαλέσει απότομη ανατιμολόγηση στο LNG. Το ποια εκδοχή θα επικρατήσει θα κριθεί από το αν θα υπάρξουν πραγματικές απώλειες παραγωγής ή εξαγωγών.

Για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις εστιάζονται στο κόστος φυσικού αερίου, στην ηλεκτροπαραγωγή και στις τιμές καυσίμων.

Συνολικά, οι ενεργειακές αγορές κινούνται σε τεντωμένο σχοινί, καθώς ο πόλεμος αγγίζει τόσο τους κρίσιμους διαδρόμους μεταφοράς όσο και την ψυχολογία των επενδυτών. Το αν οι τιμές θα φέρουν ένα πρόσκαιρο γεωπολιτικό «καπέλο» ή μια πιο δομική αναπροσαρμογή θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο πεδίο τις επόμενες ημέρες.

