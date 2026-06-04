Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Αστυνομίας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, είδαμε έναν άλλον Αρχηγό.

Ο Θεμιστός Αρναούτης ήταν ήρεμος, ομιλητικός, απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις χωρίς μισόλογα και το κυριότερο δεν κρύφτηκε. Όσοι πίστευαν ότι θα εκνευριζόταν με τις πρώτες ερωτήσεις, όπως έγινε πρόσφατα, διαψεύστηκαν.

Ούτε την ερώτηση για τις σχέσεις του με τον υπουργό Δικαιοσύνης απέφυγε, στην οποία απάντησε διπλωματικά. Ίσως πίσω από την αλλαγή της εικόνας του Αρχηγού να βρίσκεται η επικοινωνιολόγος που προσλήφθηκε πρόσφατα στην Αστυνομία, κατά που μαθαίνουμε. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η θετική εμφάνιση για το καλό της Αστυνομίας.

ΜΙΧ.