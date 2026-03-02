Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι οικονομικοί φορείς της Κύπρου μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στη χώρα.

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς για να υπάρξουν εκτιμήσεις για το μέγεθος του επηρεασμού, ο τουρισμός, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, οι τιμές των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας συγκαταλέγονται στις πρώτες επιπτώσεις με τις οποίες πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη η Κύπρος.

Ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της διευρυμένης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες παρενέργειες στον τουρισμό της χώρας, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας.

Λόγω της γειτνίασης της Κύπρου με τις χώρες του Αραβικού Κόλπου, οι οποίες τις τελευταίες ώρες φλέγονται, μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες επικοινώνησαν με τις κυπριακές αρχές, εκφράζοντας ανησυχία και προβληματισμό.

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς διεμήνυσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν τα ταξίδια τους προς την Κύπρο, τουλάχιστον στην αρχή της τουριστικής περιόδου, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι υπάρχει πληροφόρηση πως ορισμένοι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες έχουν εκφράσει προβληματισμό για τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε ακύρωση κάποιων τουριστικών πακέτων προς την Κύπρο τον Απρίλιο.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, επισημαίνοντας πως από το 2023 έχει εμπεδωθεί διεθνώς ότι η Κύπρος αποτελεί χώρα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης, μιλώντας επίσης στον «Φ», σημείωσε ότι υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού του κυπριακού τουρισμού, ειδικά με βάση όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως είπε, θα πρέπει να καταρτιστεί πλάνο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν, ώστε η Κύπρος να είναι πλήρως προετοιμασμένη πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Πάντως, πριν από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα μηνύματα για την πορεία του κυπριακού τουρισμού το 2026 ήταν ενθαρρυντικά.

Ανησυχία και για τις τιμές των καυσίμων

Έντονη ανησυχία καταγράφεται και σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Το Σάββατο το Ιράν είχε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ χθες σημειώθηκε επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και σε περίπτωση παρατεταμένου κλεισίματός τους αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα. Από εκεί διέρχεται το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ, του Ιράκ και του Ιράν.

Ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν δικαιολογείται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί εάν το πρόβλημα παραταθεί. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, χαρακτήρισε ανησυχητική την κατάσταση, τονίζοντας ότι εάν η πολεμική σύρραξη συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις στην εμπορική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, πιθανές καθυστερήσεις στην εισαγωγή ορισμένων προϊόντων, σε συνδυασμό με ενδεχόμενη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ρουσουνίδη, η παράταση του πολέμου θα επηρεάσει άμεσα την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Χθες, η ΟΕΒ πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη, κατά την οποία έγινε αποτίμηση της κατάστασης και των οικονομικών και επιχειρηματικών προεκτάσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η ΟΕΒ προχώρησε στη σύσταση ειδικής ομάδας αντίδρασης, η οποία θα καταγράφει και θα κωδικοποιεί τα προβλήματα των επιχειρήσεων και θα τα διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές.

Σε ανακοίνωσή της, η Οργάνωση καλεί τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση info@oeb.org.cy (με την ένδειξη «Κρίση στη Μέση Ανατολή») ή με γραπτό μήνυμα μέσω WhatsApp ή Viber στο +357 99024617.

Πάντως, τις τελευταίες 48 ώρες, λόγω της πολεμικής σύρραξης, ακυρώθηκαν συνολικά 73 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου. Το Σάββατο ακυρώθηκαν 25 πτήσεις και χθες 48, οι οποίες αφορούσαν κυρίως δρομολόγια προς χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς έκλεισε ο εναέριος χώρος.