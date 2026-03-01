Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε επισήμως ότι χρησιμοποίησε στρατηγικά βομβαρδιστικά stealth τύπου B-2 Spirit σε επιθέσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής εμπλοκής.

«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2, οπλισμένα με βόμβες 2.000 λιβρών, έπληξαν οχυρωμένες ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW March 1, 2026

Τα B-2 θεωρούνται από τα πλέον προηγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά, με δυνατότητα μεταφοράς βαρέων διατρητικών βομβών για την καταστροφή οχυρωμένων ή υπόγειων στόχων. Αντίστοιχα αεροσκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το 2025, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

