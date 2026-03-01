Σε νέα ενημέρωση αναφορικά με την περαιτέρω διαμονή όσων Κύπριων πολιτών παραμένουν στα ΗΑΕ, με τα δεδομένα ως έχουν αυτήν την στιγμή, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, οι Εμιρατινές Αρχές καλύπτουν τα έξοδα διαμονής για πολίτες που παραμένουν στην πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι, ενώ για τους πολίτες που παραμένουν στο Ντουμπάι γίνονται προσπάθειες διευθέτησης του θέματος, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται προσεχώς.

Προστίθεται ότι οι πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι, αν ταξίδεψαν με την εταιρεία Emirates, καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία, η οποία καλύπτει την διαμονή. Αντίστοιχα, οι πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι και ταξίδεψαν με άλλες αεροπορικές εταιρείες, παρακαλούνται όπως κατά την διαδικτυακή εγγραφή τους στην πλατφόρμα http://connect2cy.gov.cy αναφέρουν το όνομα της εταιρείας στον κενό χώρο που υπάρχει ως “Address 2”.

Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί παρακαλούνται όπως κάνουν την σχετική επικαιροποίηση του στοιχείου αυτού, κάνοντας log in στον λογαριασμό τους, συμπληρώνεται σχετικά.