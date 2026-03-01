Οι διακοπές στο Ντουμπάι μετατράπηκαν σε σκηνικό έντασης, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν κύμα ιρανικών πυραύλων και drones, με αποτέλεσμα τουρίστες να παραμείνουν εντός των ξενοδοχείων τους για λόγους ασφαλείας.

Νέες εκρήξεις και αναχαιτίσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, την Κυριακή, ακούστηκαν εκρήξεις τόσο στο Ντουμπάι όσο και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Οι αμυντικές δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν πυραύλους που κατευθύνονταν προς τις περιοχές αυτές, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί το Σάββατο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι αναχαιτίσεις σημειώθηκαν στον ουρανό, με κατοίκους και επισκέπτες να κάνουν λόγο για δυνατούς κρότους και έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.

Πανικός και αβεβαιότητα στους επισκέπτες

Ο Τζέι Ες Ανάντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ξενοδοχειακής αλυσίδας LEVA Hotels, η οποία διαθέτει εμβληματικό ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πανικό και αβεβαιότητα τόσο στους κατοίκους όσο και στους φιλοξενούμενους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί επισκέπτες επέλεξαν να παραμείνουν εντός των ξενοδοχειακών μονάδων, ακολουθώντας οδηγίες ασφαλείας, ενώ η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από έντονη ανησυχία.

Παρά την αναστάτωση, οι αρχές εμφανίζονται σε επιφυλακή, με τα συστήματα αεράμυνας να παραμένουν ενεργά και τις ξενοδοχειακές μονάδες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των φιλοξενούμενων.

protothema.gr