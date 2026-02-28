Σε επιφυλακή και σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται το Ντουμπάι, λόγω των διαδοχικών εκρήξεων στον ουρανό από αναχαιτίσεις πυραύλων στην περιοχή του Παλμ Τζουμέιρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδουν πως άλλη μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα στο Ντουμπάι, ενώ μια πυκνή στήλη καπνού υψώθηκε στον ουρανό της περιοχής.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στο “Palm Island”, το περιβόητο τεχνητό νησί των διασήμων, ενώ συντρίμμια από ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην είσοδο του πεντάστερου ξενοδοχείου Fairmont The Palm.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας αναχαίτισε ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones.

תיעוד: להבות במלון באי הדקלים בדובאי בעקבות פגיעה ישירה pic.twitter.com/iR3XtwNmJd — החדשות – N12 (@N12News) February 28, 2026

Local channels are publishing footage of the strike on Dubai. https://t.co/Tm43OXFTuX pic.twitter.com/SkGN8q3uci — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O February 28, 2026

Οι μαρτυρίες Ελλήνων εργαζομένων στο Ντουμπάι, στο iefimerida

Εργαζόμενη σε επιχείρηση στο Παλμ Τζουμέιρα μιλώντας στο iefimerida ανέφερε: «Οι πελάτες έφυγαν προφανώς τρέχοντας και εμείς φύγαμε. Έπεσε ένα κομμάτι πιθανώς από αναχαίτιση».

Μια ακόμη Ελληνίδα εργαζόμενη περιέγραψε τη στιγμή που έπεσαν τα θραύσματα του πυραύλου στο Παλμ Τζουμέιρα, όπως το κατάλβαν από τη γειτονική Μαρίνα του Ντουμπάι.

«Είμαστε μέσα στο εστιατόριο, έχουμε κλείσει, ακούμε τα μπαμ, η μυρωδιά είναι έντονη στον αέρα στο ουρανό φαίνονται οι αναχαιτίσεις που γίνονται. Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι και να φύγουμε από αυτό το σημείο. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία ενημέρωση».

An Iranian "Shahed" drone attacks Dubai



Just yesterday, such a thing was unimaginable. https://t.co/sIxr7oSYCx pic.twitter.com/KaxN4gexIb — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Drones εθεάθησαν κοντά στο Μπουρτζ Χαλίφα

cnn.gr, iefimerida.gr