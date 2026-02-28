Σε επιφυλακή και σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται το Ντουμπάι, λόγω των διαδοχικών εκρήξεων στον ουρανό από αναχαιτίσεις πυραύλων στην περιοχή του Παλμ Τζουμέιρα.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδουν πως άλλη μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα στο Ντουμπάι, ενώ μια πυκνή στήλη καπνού υψώθηκε στον ουρανό της περιοχής.
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στο “Palm Island”, το περιβόητο τεχνητό νησί των διασήμων, ενώ συντρίμμια από ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην είσοδο του πεντάστερου ξενοδοχείου Fairmont The Palm.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας αναχαίτισε ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones.
Οι μαρτυρίες Ελλήνων εργαζομένων στο Ντουμπάι, στο iefimerida
Εργαζόμενη σε επιχείρηση στο Παλμ Τζουμέιρα μιλώντας στο iefimerida ανέφερε: «Οι πελάτες έφυγαν προφανώς τρέχοντας και εμείς φύγαμε. Έπεσε ένα κομμάτι πιθανώς από αναχαίτιση».
Μια ακόμη Ελληνίδα εργαζόμενη περιέγραψε τη στιγμή που έπεσαν τα θραύσματα του πυραύλου στο Παλμ Τζουμέιρα, όπως το κατάλβαν από τη γειτονική Μαρίνα του Ντουμπάι.
«Είμαστε μέσα στο εστιατόριο, έχουμε κλείσει, ακούμε τα μπαμ, η μυρωδιά είναι έντονη στον αέρα στο ουρανό φαίνονται οι αναχαιτίσεις που γίνονται. Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι και να φύγουμε από αυτό το σημείο. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία ενημέρωση».
Drones εθεάθησαν κοντά στο Μπουρτζ Χαλίφα