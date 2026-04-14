Ιδιαιτέρως ελκυστικές παραμένουν οι απολαβές και τα ωφελήματα των ανώτατων στελεχών των τραπεζών – για τα κυπριακά δεδομένα και όχι με τα ευρωπαϊκά που είναι ακόμη ψηλότερες- με τις ίδιες τις τράπεζες να υποστηρίζουν πως η ενίσχυση της ποιότητας και της ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων.

Στην ετήσια έκθεση 2025 της Τράπεζας Κύπρου για την οποία μπορούμε να γνωρίζουμε στοιχεία, επειδή τα στοιχεία της Eurobank Ltd έχουν ενσωματωθεί στον μητρικό όμιλο και δεν δίνεται επαρκή πληροφόρηση, καταγράφονται σημαντικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας Κύπρου 2025, ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου έλαβε συνολικές απολαβές ύψους €1.820.232 για το 2025, με τις συνολικές πάγιες αμοιβές να ανέρχονται στις €910.119 και η συνολική μεταβλητή αμοιβή ήταν €910.114.

Η εκτελεστική διευθύντρια διεύθυνσης οικονομικής διαχείρισης της Τράπεζας Κύπρου, Ελίζα Λειβαδιώτου είχε συνολικές αμοιβές €746.885 εκ των οποίων οι πάγιες ανήλθαν σε €373.491 και οι μεταβλητές €373.394.

Οι μη εκτελεστικοί σύμβουλοι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2025 είχαν τις εξής αμοιβές: Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου €301.346, Lyn Grobler €180.659, Monique Hemerijc €166.923, Adrian Lewis €178.132, Christian Hansmeyer €112.527, William Stuart Birrell €112.527, Ειρήνη Ψάλτη €92.459 (ο διορισμός της στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας και της εταιρίας εγκρίθηκε από την ΕΚΤ στις 25 Μαρτίου 2025 και από τη γενική συνέλευση στις 16 Μαΐου 2025), Γεώργιος Συρίχας €39.891 (ο διορισμός του στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας και της εταιρίας εγκρίθηκε από την ΕΚΤ στις 6 Αυγούστου 2025 και από τη γενική συνέλευση στις 16 Μαΐου 2025), Ανδρέας Κ. Κριτιώτης €36.005 (ο διορισμός του στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας και της εταιρίας εγκρίθηκε από την ΕΚΤ στις 28 Αυγούστου 2025 και από τη γενική συνέλευση στις 16 Μαΐου 2025).

Αριθμός εργαζομένων

Το σύνολο των εργαζομένων το 2025 ήταν 2.850 από 2.880 το 2024 και οι μόνιμοι εργαζόμενοι 2.816 από 2.843 το 2024. Το 95% των εργαζομένων του συγκροτήματος καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση με την συντεχνία. Οι έκτακτοι εργαζόμενοι το 2025 και το 2024 ήταν 29.

Ο αριθμός νέων προσλήψεων εργαζομένων το 2025 ήταν 155, ο αριθμός αποχωρήσεων 218, ο αριθμός εσωτερικών μετακινήσεων εργαζομένων εντός του συγκροτήματος 33 και το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων 0,08.

Οι δαπάνες προσωπικού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €225 εκατ., σε σύγκριση με €203 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης, ύψους €17 εκατ. και πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους €19 εκατ. (σε σύγκριση με πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης, ύψους €11 εκατ. και πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €9.5 εκατ. κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2025, εξαιρώντας τις πιο πάνω προβλέψεις, το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις μισθολογικές αυξήσεις και τις αναπροσαρμογές για το κόστος διαβίωσης (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), που συνήθως λαμβάνουν χώρα τον πρώτο μήνα του έτους.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε στοχευμένο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης όπου 107 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης εγκρίθηκαν για αποχώρηση από το συγκρότημα, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε €19 εκατ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2025, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών-γυναικών αναφέρεται στη διαφορά της ωριαίας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλο τον οργανισμό. Το χάσμα αμοιβών φύλου του συγκροτήματος (εξαιρουμένου του LTIP (Πρόγραμμα Μακροπρόθεσμων Κινήτρων ) ανέρχεται σε 12.4% (2024: 12,6%), ενώ συμπεριλαμβανομένου του LTIP 2025 διαμορφώνεται στο 14.7% (2024: 15.1%).

Ο κύριος λόγος για το χάσμα αυτό είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση γυναικών σε θέσεις χαμηλότερου επιπέδου και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανδρών σε ανώτερες θέσεις. Το υψηλότερα αμειβόμενο άτομο στον οργανισμό είναι ο διευθύνων σύμβουλος.

Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή για όλους τους εργαζομένους (εξαιρουμένου του διευθύνοντος συμβούλου) για το 2025 ανήλθε σε €57,609 (2024: €54,603). Ο λόγος της ετήσιας συνολικής αποζημίωσης του διευθύνοντος συμβούλου προς τη διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση όλων των εργαζομένων (εξαιρουμένου του διευθύνοντος συμβούλου) ήταν 15:1 (χωρίς το LTIP 2025) (2024: 15:1 χωρίς το LTIP 2024) και 30:1 (με το LTIP 2025) (2024: 31:1 με το LTIP 2024).

Η ανάλυση του μισθολογικού χάσματος εκπονείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και παρακολουθείται μέσω ετήσιας εσωτερικής μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης, με στόχο τον εντοπισμό των αιτίων του χάσματος και την αντιμετώπισή του μέσω των πρακτικών και πολιτικών αμοιβών του συγκροτήματος.

Αμείβει πλουσιοπάροχα τους μετόχους

Για τo 2026, το συγκρότημα στοχεύει σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20%, με τη συνολική διανομή (payout ratio) να ανέρχεται μέχρι 90%της προσαρμοσμένης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας του Συγκροτήματος.

Για τα έτη 2027 και 2028, το συγκρότημα έχει θέσει ως στόχο συνήθη διανομή σε ποσοστό ύψους 70% (payout ratio) και σε πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 30%, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή σε ποσοστό μέχρι 100% ετησίως της προσαρμοσμένης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας του Συγκροτήματος.

Οι διανομές αναμένεται να είναι κυρίως σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων μερισμάτων, ενώ η επαναγορά ιδίων μετοχών μπορεί να εξεταστεί όταν κρίνεται σκόπιμο. Οι στόχοι διανομής υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς, όπως επίσης και στα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του συγκροτήματος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Καινοτομεί στις ψηφιακές συναλλαγές

Αξίζει να σημειώσουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης 2025, το συγκρότημα της Τράπεζας Κόπρου πρωτοπορεί στην καινοτομία του ψηφιακού τραπεζικού τομέα στην Κύπρο, μετασχηματίζοντας την τραπεζική εμπειρία σε κάτι πιο διαισθητικό, πιο ευέλικτο και πιο εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών του, συνεχώς επεκτείνοντας τα όρια για να προσφέρει ασυναγώνιστες τραπεζικές υπηρεσίες.

Το συγκρότημα στοχεύει να συνεχίσει να καινοτομεί και να απλοποιεί το ταξίδι της τραπεζικής, παρέχοντας μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία σε κάθε έναν από τους πελάτες του. Η υπηρεσία διαδικτυακής τραπεζικής και η εφαρμογή BoC Mobile αποτελούν κεντρικό κομμάτι της συνεχούς φιλοδοξίας για τη βελτίωση, επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία: Quickloans και ηλεκτρονικά δάνεια: €95,5 εκατ. (2024: €106,7 εκατ.). Ψηφιακές πωλήσεις ασφαλειών γενικού κλάδου: €699 χιλ. (2024: €613 χιλ.) Χρεωστικές κάρτες: 32 χιλ (2024: 23 χιλ). Ενεργοί ψηφιακοί χρήστες: 504 χιλ. (2024: 480 χιλ.). Ενεργοί χρήστες της εφαρμογής: 475 χιλ. (2024: 447 χιλ.). Ενεργοί χρήστες QuickPay: 249 χιλ. (2024: 229 χιλ.). Ψηφιακοί λογαριασμοί: 32 χιλ (2024: 22χιλ). Νέοι λογαριασμοί JΟΕΥ 9 χιλ. (2024: N/A).

Σε συνεργασία με τις Γενικές Ασφάλειες, η δυνατότητα αγοράς ασφαλιστήριου πλάνου ενσωματώθηκε στην εφαρμογή BoC Mobile App και στο Internet Banking, επιτρέποντας στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε πλάνα ασφάλισης αυτοκινήτου ή κατοικίας μέσω της εφαρμογής σε προνομιακές τιμές. Κατά το 2025 οι συνολικές πωλήσεις από τα Ψηφιακά Κανάλια, συμπεριλαμβανομένου και της ιστοσελίδας των γενικών ασφαλειών, ανήλθαν σε €995 χιλιάδες (και αντιστοιχούσαν σε 3,267 συμβόλαια), σε σύγκριση με €880 χιλιάδες (και αντιστοιχούσαν σε3,081 συμβόλαια) κατά το 2024.