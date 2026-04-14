Τo βάρος της απόφασης στη σύζυγό του έριξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, απαντώντας για το μέλλον του και το ενδεχόμενο νέου συμβολαίου με τους Milwaukee Bucks στο NBA.

Ο «Greek Freak», δέχθηκε ερώτηση για το αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα αποχωρήσει και εκείνος… έδειξε τη γυναίκα του, για την τελική απόφαση του.

«Πριν καν μιλήσουμε για ανανέωση κάποιος πρέπει να μου το προσφέρει αυτό… Δεν φοράω τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Αν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Αν πει όχι, όχι» είπε αρχικά ο Greek Freak.

Συνεχίζοντας, δε, συμπλήρωσε: «Από εκείνη εξαρτάται. Οπότε παιδιά πρέπει να την ρωτήσετε. Βρείτε την στα social media. Ακολουθήστε το podcast της. Δεν ξέρω αν έχει. Ρώτησέ την. Ό,τι λέει, το κάνω».

