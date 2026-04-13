Ένα φιλόδοξο κινεζικό πρότζεκτ στοχεύει να μεταφέρει πολυεκατομμυριούχους σε βάθη έως και 4.000 μέτρων, σε περιοχές των ωκεανών όπου το ηλιακό φως δεν φτάνει ποτέ, ανοίγοντας νέα κεφάλαια στον τομέα του υποθαλάσσιου τουρισμού υψηλών απαιτήσεων.

Το Ερευνητικό Κέντρο Επιστημονικών Σκαφών της Κίνας, με έδρα το Γουξί, ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό ενός τουριστικού υποβρυχίου ικανού να καταδυθεί έως και 4.000 μέτρα.

Η αγορά αυτή, που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από εταιρείες όπως η Triton Submarines και η U-Boat Worx, στοχεύει στην παροχή μιας μοναδικής εμπειρίας που αφορά την παρατήρηση του θαλάσσιου πυθμένα μέσα από μια θωρακισμένη, υπερπολυτελή καμπίνα.

Το χρονοδιάγραμμα του mega project και το κόστος

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πρωτότυπο αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2026, ενώ η εμπορική του λειτουργία τοποθετείται το 2030. Το σκάφος θα έχει χωρητικότητα 4 επιβατών ανά κατάδυση και απευθύνεται αποκλειστικά στην αγορά του ultra-premium τουρισμού.

Αν και μια απλή βουτιά στα 20 μέτρα κοστίζει περίπου 140 ευρώ, οι αποστολές στα 1.000-4.000 μέτρα αναμένεται να κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ, στοχεύοντας στους περισσότερους από 575.000 ανθρώπους παγκοσμίως με τεράστιες περιουσίες που αναζητούν εμπειρίες πέρα από τα καθιερωμένα.

Οι τεχνικές προκλήσεις και η καινοτομία

Η κατάδυση σε τέτοια βάθη ενέχει τεράστιες δυσκολίες. Η πίεση είναι 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή της επιφάνειας, η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ το περιβάλλον είναι σκοτεινό και εξαιρετικά διαβρωτικό.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους Κινέζους μηχανικούς ήταν η δημιουργία ενός σκελετού που να συνδυάζει την αντοχή στην πίεση με την απόλυτη ορατότητα. Η λύση δόθηκε με μια ειδική διαφανή δομή που προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών στους επιβάτες.

Η Κίνα δεν είναι πρωτάρα στις βαθιές καταδύσεις. Η εμπειρία της βασίζεται σε προηγούμενα επιτυχημένα εγχειρήματα, όπως το «Jiaolong», το οποίο μπορεί να καταδυθεί σε βάθος άνω των 7.000 μέτρων, και το «Deep Sea Warrior», που χρησιμοποιείται για ωκεανογραφική έρευνα.

gazzetta.gr