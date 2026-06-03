Το δικό του μήνυμα θέλησε να αφήσει ο καρδιολόγος Δρ Λάκης Αναστασιάδης για τον γενικό χειρούργο Δρ Ανδρέα Κωνσταντινίδη, ιδρυτή και διευθυντή του Ιατρικού Κέντρου Ευαγγελίστρια ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (2/6).

Ο καρδιολόγος Λάκης Αναστασιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Δρ Ανδρέας Κωνσταντινίδης εισήγαγε το θεσμό της Μονάδας Ενταντικής Θεραπείας και της υπηρεσίας ασθενοφόρων για επείγοντα περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ίδρυσε και την πρώτη ογκολογική κλινική στην Ευαγγελίστρια με την εισαγωγή της χημειοθεραπείας στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά

In Memoriam

Δρ Ανδρέας Κωνσταντινιδης

Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Έφυγε χθες ο καλός φίλος γιατρός Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Εξαιρετικός χειρουργός, ωραίος άνθρωπος. Ενθουσιώδης, φιλικός, εργατικός, πατριώτης. Πρωτοπόρος στην κλινική περίθαλψη των ασθενών σε δύσκολους καιρούς. Η ‘Ευαγγελίστρια’ από ένα διαμέρισμα στη Διγενή Ακρίτα στη Λευκωσία έγινε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο ιατρικό κέντρο.

Ο Δρ Κωνσταντινιδης είχε όραμα που επεδίωκε να υλοποιεί. Εισήγαγε τον θεσμό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της υπηρεσίας ασθενοφόρων για επείγοντα περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα.

Ίδρυσε την πρώτη Ογκολογική Κλινική στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ με την εισαγωγή της χημειοθεραπείας στον ιδιωτικό τομέα με υπεύθυνη την ειδική ογκολόγο Δρ Helen Soteriou.

Εισήγαγε στην ‘Ευαγγελίστρια’ τον θεσμό των ειδικοτήτων με στελέχωση από εγνωσμένους γιατρούς. Σήμερα η εξειδικευμένη χειρουργική του θυρεοειδούς με τον εξαίρετο χειρουργό Βασίλη Κωνσταντινίδη δίνει στο Ιατρικό Κέντρο συνέχεια και ξεχωριστή αίγλη.

Ο γιατρός Ανδρέας Κωνσταντινίδης πρωτοστατούσε στα εθνικά θέματα και υπήρξε αγωνιστής. Συμπαραστάθηκε στον αγώνα των γυναικών για Επιστροφή και ήταν δίπλα στις γυναίκες αυτές κατά τις δυναμικές διαδηλώσεις στον Άγιο Κασιανό στη Λευκωσία. Συνελήφθη και κακοποιήθηκε από τους Τούρκους.

Πάνω από όλα όμως, ο Ανδρέας υπήρξε ένας ειλικρινής και ατόφιος άνθρωπος. Οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες του, οι ασθενείς του, και οι φίλοι του τον αποχαιρετούμε και θα τον θυμούμαστε πάντα.

Καλό ταξίδι Ανδρέα.