Άνοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών σε βασικούς τομείς των υπηρεσιών και των μεταφορών το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση σε σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, με αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση.

Ακολούθησε ο τομέας των μεταφορών και αποθήκευσης, όπου ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 3,5%.

Αύξηση 3,0% σημειώθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ενώ η διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατέγραψε άνοδο 2,8%.

Θετική, αλλά πιο συγκρατημένη, ήταν η εικόνα στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, με αύξηση 0,8%, καθώς και στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπου ο δείκτης ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της ανοδικής πορείας σε επιμέρους τομείς της κυπριακής οικονομίας κατά την έναρξη του 2026.