Η Hermes Airports υποδέχθηκε την Τρίτη, 2 Ιουνίου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας την πρώτη πτήση της Air Astana από την πόλη Αστάνα, εγκαινιάζοντας τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Κύπρου και του Καζακστάν.

Το νέο δρομολόγιο θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, ενώ από τις 4 Ιουνίου 2026 η αεροπορική εταιρεία ξεκινά απευθείας πτήσεις και από την πόλη Αλμάτι προς τη Λάρνακα, κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Airbus A321LR και θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Η διάρκεια της πτήσης από την Αστάνα προς τη Λάρνακα ανέρχεται στις 5 ώρες και 40 λεπτά ενώ από το Αλμάτι ανέρχεται στις 6 ώρες και 5 λεπτά.

Με την άφιξή τους στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, οι επιβάτες της πρώτης πτήσης έτυχαν θερμής υποδοχής από την Hermes Airports που τους χάρισε αναμνηστικά gift boxes με τοπικά κυπριακά προϊόντα και δώρα, προσφέροντάς τους μια πρώτη εμπειρία της κυπριακής φιλοξενίας.

Παράλληλα, με αφορμή την αναχώρηση της πρώτης πτήσης από τη Λάρνακα προς το Καζακστάν η Hermes Airports προσέφερε γλυκά και δροσερά ποτά προς τους επιβάτες. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πτήση μετέφερε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και Υπουργούς της Κυβέρνησης, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στην 9η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα παγκοσμίως.

Η νέα σύνδεση ενισχύει περαιτέρω της συνδεσιμότητα της Κύπρου, προσφέροντας νέες επιλογές ταξιδιού και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τουρισμού και των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενη στο νέο δρομολόγιο μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν η κα. Μαρία Κουρούπη, Director Aεροπορικής Aνάπτυξης, Mάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, σημείωσε: «Η έναρξη των πτήσεων της Air Astana αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τη συνδεσιμότητα της Κύπρου. Η απευθείας σύνδεση με δύο σημαντικές πόλεις του Καζακστάν αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας μας και ανοίγει νέες προοπτικές για τον τουρισμό και τις διμερείς σχέσεις με τη χώρα. Ευχαριστούμε την Air Astana για τη συνεργασία και προσβλέπουμε στην επιτυχημένη πορεία του νέου δρομολογίου».