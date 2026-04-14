Mεγάλες αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ανακάμπτουν έντονα από το 2024. Σημαντικές είναι και οι αυξήσεις στα ενοίκια και η δυσφορία είναι έντονη σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις για το κόστος της στέγης.

Το κόστος στην Ευρώπη ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την πόλη, τη χώρα και το είδος της στέγασης (ενοικίαση ή ιδιοκτησία). Σε γενικές γραμμές, το κόστος τείνει να είναι υψηλότερο στις μεγάλες πόλεις και σε περιοχές με υψηλό βιοτικό επίπεδο ενώ και οι ενοικιαστές συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο βάρος στέγασης σε σχέση με τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των κατοικιών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,7% στο α’ τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση και κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,2% και 0,9% στο ίδιο διάστημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι και στην Κύπρο τακτικά εκφράζονται ανησυχίες για το ύψος των ενοικίων – οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την επαρχία- αλλά και για τις τιμές που έχουν φθάσει οι τιμές πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο. Για να δούμε αναλυτικά ποιες χώρες έχουν μεγάλες ή μικρές αυξήσεις ή ακόμη και μειώσεις.

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,1% στην ευρωζώνη και κατά 5,5% στην ΕΕ σε ετήσια βάση, διατηρώντας τον ρυθμό ανόδου που είχε καταγραφεί και το προηγούμενο τρίμηνο. Η εικόνα ανάμεσα στα κράτη-μέλη παρουσιάζει έντονες αποκλίσεις, με ορισμένες χώρες να καταγράφουν διψήφια ποσοστά αύξησης που προκαλούν ανησυχία για την προσιτότητα της στέγασης.

Ειδικότερα, η Ουγγαρία κατέγραψε την υψηλότερη ετήσια αύξηση στην ΕΕ με +21,2%, η Πορτογαλία ακολούθησε με το εντυπωσιακό +18,9% και η Κροατία συμπλήρωσε την τριάδα των υψηλών επιδόσεων με +16,1%. η Φινλανδία αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς ήταν η μοναδική χώρα που κατέγραψε ετήσια μείωση των τιμών (-3,1%).

Σε τριμηνιαία βάση (σύγκριση δ’ με γ’ τρίμηνο του 2025), οι τιμές υποχώρησαν ελαφρώς στη Γαλλία (-0,7%) και την Εσθονία (-0,3%), ενώ στην Κύπρο παρέμειναν σταθερές.

Κατά την εξέταση του μέσου τριμηνιαίου αριθμού κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές μεταξύ 2015 και 2025, παρατηρούνται εποχικά πρότυπα μεταξύ των 16 χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ο μέσος αριθμός κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ήταν υψηλότερος στο τέταρτο τρίμηνο σε 9 χώρες (Ιρλανδία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Κύπρος, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία), στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο σε 6 χώρες (Δανία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Γαλλία, Σλοβενία ​​και Φινλανδία) και στο πρώτο τρίμηνο μόνο σε 1 χώρα (Πολωνία).

Σε 13 από τις 16 χώρες (όλες εκτός από τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Πολωνία), ο χαμηλότερος αριθμός κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές παρατηρήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η έκθεση της Eurostat ρίχνει φως και στη σχέση μεταξύ αγοράς και ενοικίασης. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα ενοίκια στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ρυθμός σαφώς ηπιότερος από αυτόν των τιμών πώλησης (+5,5%).

Η ανάλυση σε βάθος δεκαετίας (2015-2025) αποκαλύπτει το μέγεθος της μεταβολής. Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ έχουν «εκτοξευθεί» κατά 64,9% από το 2015. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 21,8% την ίδια περίοδο.

Στην Ουγγαρία, οι τιμές των ακινήτων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν (+290%), ενώ υπερδιπλασιάστηκαν σε 12 ακόμη χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Πορτογαλία (+180%) και η Βουλγαρία (+157%). Στην Κύπρο η άνοδος ήταν 52,9%.

Μεταξύ 2016 και 2021, οι τιμές των κατοικιών αυξάνονταν κάθε χρόνο περισσότερο από τον πληθωρισμό σε τουλάχιστον 24 από τις 27 χώρες της ΕΕ.