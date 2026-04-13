Ο πόλεμος στο Ιράν, η εκτίναξη του κόστους πετρελαϊκών προϊόντων, της ενέργειας, των μεταφορών και πολλών πρώτων υλών στη βιομηχανία, επηρέασε και την αλυσίδα εφοδιασμού καλλυντικών και ευρύτερα των προϊόντων ομορφιάς, ανεβάζοντας το κόστος τους.

Από τα πλαστικά βάζα και τα σωληνάρια κραγιόν μέχρι τη μεταφορά και διανομής τους, όλα είναι σήμερα ακριβότερα απ’ όσο πριν δύο μήνες.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters, οι πιέσεις στις τιμές συζητήθηκαν ευρέως στην εμπορική έκθεση του τομέα των καλλυντικών στην Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας. Η έκθεση Cosmoprof προσέλκυσε 3.100 εκθέτες από 68 χώρες και 255.000 επισκέπτες από 150 χώρες, από εταιρείες που αναζητούν λύσεις συσκευασίας έως λιανοπωλητές που αναζητούν νέα προϊόντα.

Οι εταιρείες καλλυντικών, σημειώνει το Reuters, ανησυχούν κυρίως για την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και της μεταφοράς, λόγω των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου και των διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις στο κόστος λόγω του πληθωρισμού των τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις», δήλωσε στο πρακτορείο ο Simone Dominici, Διευθύνων Σύμβουλος του ιταλικού ομίλου καλλυντικών Kiko, ο οποίος εκτιμά το πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον όμιλο, κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Kiko, η οποία πουλάει κραγιόν από 5 ευρώ και μάσκαρα από 7,5 ευρώ, λειτουργεί περισσότερα από 1.000 καταστήματα παγκοσμίως.

«Με τόσα πολλά κοντέινερ κολλημένα στη Μέση Ανατολή, τα αγαθά δεν μετακινούνται αποτελεσματικά», δήλωσε ο Dominici, προσθέτοντας ότι οι υψηλότερες τιμές για ορισμένα χημικά συστατικά και συσκευασίες -πολλά από τα οποία προέρχονται από την Άπω Ανατολή- θα προσθέσουν περαιτέρω πίεση.

Καθώς η κρίση στο Ιράν ανατρέπει τις αλυσίδες εφοδιασμού, η Yonwoo, εταιρεία κατασκευής δοχείων για την L’Oreal και οι εταιρείες ομορφιάς K-beauty, ανέφεραν ότι αγωνίζονται να εξασφαλίσουν αποθέματα πλαστικής ρητίνης για την κατασκευή των δοχείων που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση του δέρματος και τα καλλυντικά.

Ανησυχία για κατανάλωση

Πέρα από το υψηλότερο κόστος, ο κλάδος θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει χαμηλότερη ζήτηση από τους καταναλωτές, των οποίων η αγοραστική δύναμη διαβρώνεται από τον πληθωρισμό, δήλωσε ο Dominici. «Είναι η τέλεια καταιγίδα», προειδοποίησε.

Ο ιδιωτικός όμιλος Ancorotti, μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών της Ιταλίας στον τομέα, δήλωσε ότι δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει σημαντικές ελλείψεις εφοδιασμού, αλλά ανέφερε ως προκλήσεις το υψηλότερο κόστος εφοδιαστικής, τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης και την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών.

«Οι χρόνοι παράδοσης έχουν επιμηκυνθεί, καθώς οι διαδρομές έχουν γίνει μεγαλύτερες και τα λιμάνια πιο συμφορημένα. Αυτό που κάποτε χρειαζόταν οκτώ εβδομάδες, τώρα μπορεί να διαρκέσει 12 έως 14 εβδομάδες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ancorotti, Roberto Bottino. Ορισμένοι πελάτες έχουν στραφεί στις σιδηροδρομικές μεταφορές για να φτάσουν στην Ασία, πρόσθεσε ο Μποτίνο.

Ο Όμιλος Ancorotti έχει έσοδα περίπου 220 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από την πώληση προϊόντων σε μάρκες ομορφιάς παγκοσμίως.

Ο Μποτίνο είπε ότι ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι αυξήσεις του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν θα μετακυλιστούν τελικά στους καταναλωτές, σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Οι πελάτες της Μέσης Ανατολής εκτιμούν την ποιότητα και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό για προστιθέμενη αξία, επομένως η αδυναμία πρόσβασης σε αυτές τις αγορές μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Fabio Franchina, πρόεδρος της κατασκευάστριας προϊόντων περιποίησης μαλλιών Framesi. Ορισμένα αγαθά μεταφέρονται επί του παρόντος αεροπορικώς αντί για θαλάσσια, πρόσθεσε, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος.



Η Ιταλία παρήγαγε καλλυντικά αξίας 18 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025, συμπεριλαμβανομένων εξαγωγών ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον βιομηχανικό φορέα Cosmetica Italia, γεγονός που καθιστά τη χώρα τον πέμπτο μεγαλύτερο εξαγωγέα προϊόντων ομορφιάς στον κόσμο και έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς βαφών μαλλιών, μακιγιάζ ματιών και αρωμάτων.