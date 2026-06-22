Βλέπαμε την Πέμπτη στο newsroom του Φιλελευθέρου το Από Μέρα σε Μέρα, με τη συγκινημένη Κατερίνα Χαραλάμπους και το αφιέρωμα στη Σωτηρούλα Χριστοφίδου, που φεύγει σήμερα Δευτέρα σε προαφυπηρετική άδεια.

Ο υπογράφων θυμήθηκε τι είχε γράψει πριν μερικές εβδομάδες στη Βρετού, όταν «την έκανε» για τη συνταξιοδότηση: Μην χαίρεσαι, θα ψηφιστεί νόμος, εσπευσμένα, που θα απαγορεύει τη συνταξιοδότηση της Βρετού. Ναι, φωτογραφικός νόμος. Πρώτη φορά θα είναι; Τώρα, δουλειά στο χέρι μας, θα προωθήσουμε τροποποίηση εκείνου του… νόμου, για να απαγορευτεί, με αναδρομική ισχύ, η συνταξιοδότηση και της Σωτηρούλας.

Η Μαριλένα το είπε αλλιώς: Γαμώτο, θα φτωχύνει η Λεμεσός.

Σωτηρούλα, με ψάρωσες πριν από χρόνια, όταν τολμήσαμε δύο χωραϊτούθκια δημοσιογράφοι, εγώ και ο Βάσος, να κουβαληθούμε Λεμεσό για μια «πανηγυρική» συνέντευξη Τύπου του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού. Δεν έχει η Λεμεσός δημοσιογράφους να το καλύψουν; Βεβαίως και είχε και έχει, ευτυχώς, για να συνεχίσουν στα υψηλά επίπεδα που ανέβασες τόσα χρόνια τις απαιτήσεις.

Αλλά, που να πάρει, μια μέρα-δυο μέρες-δέκα μέρες; Πόσες μέρες χωρίς Σωτηρούλα στα μάτια και τα αυτιά μας;

ΧΡΥΜΑ