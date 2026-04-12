Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να ασκεί ισχυρές πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, με την περιορισμένη διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου να ενισχύει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης κρίσης εφοδιασμού.

Ο περιορισμός των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειώσει αισθητά την προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, επηρεάζοντας όχι μόνο τις τιμές των καυσίμων αλλά και τη διαθεσιμότητα βασικών πετροχημικών πρώτων υλών. Πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλήθους καθημερινών προϊόντων, από ρούχα και παπούτσια έως πλαστικές συσκευασίες.

Οι συνέπειες αρχίζουν ήδη να περνούν στην καταναλωτική αγορά, με αυξήσεις στις τιμές των πλαστικών, του καουτσούκ και του πολυεστέρα. Οι πιέσεις είναι εντονότερες στην Ασία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια και φιλοξενεί σημαντικό μέρος της παγκόσμιας μεταποιητικής δραστηριότητας.

Σε αρκετές χώρες έχουν ήδη εμφανιστεί προβλήματα, από μαζικές αγορές βασικών υλικών και περιορισμούς στη χρήση πλαστικών μέχρι ελλείψεις που επηρεάζουν τη γεωργία και την υγειονομική περίθαλψη. Την ίδια ώρα, βιομηχανικοί φορείς προειδοποιούν για ενδεχόμενες δυσκολίες στην παραγωγή ιατρικών προμηθειών και άλλων κρίσιμων προϊόντων.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις μεταφέρονται με ταχύτητα από τον ενεργειακό τομέα στα πετροχημικά και από εκεί στα καταναλωτικά αγαθά, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων και προϊόντων.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς και επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα, καθώς αυξάνεται το κόστος παραγωγής και μεταφέρεται σταδιακά στους καταναλωτές. Παράλληλα, η άνοδος στις τιμές καυσίμων και πρώτων υλών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις μεταφορές και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Παρά τις προσπάθειες κυβερνήσεων να περιορίσουν τις επιπτώσεις μέσω στρατηγικών αποθεμάτων, η έλλειψη κρίσιμων παραγώγων, όπως η νάφθα, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα, χωρίς άμεσες και εύκολες εναλλακτικές λύσεις.

Η πίεση στην αγορά έχει ήδη οδηγήσει σε περιορισμό της παραγωγής και σε επίκληση ανωτέρας βίας από ορισμένες εταιρείες, ενώ εντείνεται και ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση πρώτων υλών.

Οι αυξήσεις τιμών είναι ήδη εμφανείς, ιδιαίτερα στα πλαστικά, όπου σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται σημαντικά άλματα. Την ίδια ώρα, επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικά υλικά ή εξετάζουν τον περιορισμό της χρήσης πλαστικού, αν και τέτοιες επιλογές απαιτούν χρόνο και συνεπάγονται πρόσθετο κόστος.

Οι εξελίξεις στην Ασία θεωρούνται προειδοποιητικό σημάδι για ανάλογες πιέσεις και στη Δύση, καθώς οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες εκτιμάται ότι θα επεκταθούν τους επόμενους μήνες.

Αναλυτές τονίζουν ότι το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο τις αυξήσεις τιμών, αλλά και τη φυσική διαθεσιμότητα βασικών υλικών, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της σύγκρουσης κρατά την αγορά σε καθεστώς επιφυλακής.

Ακόμη και αν υπάρξει αποκλιμάκωση, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν μήνες μέχρι να επανέλθει η ισορροπία στην αγορά, ιδιαίτερα στους τομείς των πετροχημικών και των πλαστικών.