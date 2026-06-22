Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στην οδό Κρήτης, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Στασάνδρου, και στην οδό Φιλιππιάδος, στο πλαίσιο του Έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Αντιπλημμυρικά έργα με την κατασκευή συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων.

Κατασκευή ενιαίων πεζοδρομίων βάσει σύγχρονων απαιτήσεων προσβασιμότητας.

Ανακατασκευή του οδοστρώματος.

Διαμόρφωση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και βελτίωση της οδικής σήμανσης.

Διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

Αναβάθμιση των υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Οι εργασίες άρχισαν στις 19 Ιουνίου 2026. Το πιο πάνω τμήμα της οδού Κρήτης και η οδός Φιλιππιάδος θα παραμείνουν κλειστές για την τροχαία κίνηση για περίοδο περίπου δύο μηνών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας, όπως αυτές υποδεικνύονται στον συνημμένο χάρτη. Τονίζεται ότι κατά την περίοδο εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών θα λειτουργούν προσωρινά φώτα τροχαίας στη συμβολή των οδών Ανδροκλέους & Στασάνδρου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).