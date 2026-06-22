Το ΑΚΕΛ και το VOLT εξέδωσαν ανακοίνωση την Παρασκευή και κάλεσαν σε κινητοποίηση, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 18:30, έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος-Μαφία» επιβεβαίωσε όσα για χρόνια η κοινωνία βιώνει από το σύστημα εξουσίας Αναστασιάδη. Την τεράστια διαπλοκή και τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αλλά και τις πρακτικές συγκάλυψης της διαφθοράς. Τα αδικήματα για τα οποία ελέγχεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης και άνθρωποι του περιβάλλοντός του είναι εξαιρετικά σοβαρά και ντροπιάζουν τη χώρα. Ποινικά αδικήματα που έρχονται να προστεθούν στην κραυγαλέα σύγκρουση συμφέροντος, στην ποδηγέτηση των θεσμών και στην αλαζονεία αυτού του κλειστού συστήματος συμφερόντων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την νυν Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας ζητούν:

Άμεση παραίτηση του Γ. Σαββίδη και του Σ. Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Ανεξάρτητη διερεύνηση για τα αδικήματα που καταγράφονται στο Πόρισμα.

Προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία των ενόχων.

Αναστήλωση των θεσμών και του κράτους δικαίου στην χώρα μας.



Στα θετικά των πολιτικών εξελίξεων η κοινή διαμαρτυρία από ΑΚΕΛ και Volt. Το ΑΛΜΑ γιατί δεν έδωσε σημεία ζωής; Δεν το κάλεσαν… οι άτακτοι; Προλαβαίνει μέχρι την έναρξη της διαμερτυρίας.

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