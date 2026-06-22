Με αφορμή την επαναφορά στο προσκήνιο της πολύκροτης υπόθεσης Focus – μέσα από την υπόθεση Σάντη και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη – και τη συνέχιση της συζήτησης, ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης επανέρχεται με νέα ανάρτηση και προβαίνει, όπως αναφέρει, σε ορισμένες παρατηρήσεις που μπορούν να εντοπιστούν με απλή αναζήτηση στο cylaw και είναι αναντίλεκτες. Τονίζει ότι το να υπερασπιζόμαστε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης από αβάσιμες κατηγορίες είναι εξίσου υποχρέωση όπως να ζητούμε διερεύνηση κατηγοριών εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις.

Συγκεκριμένα, ο νομικός εστιάζει στην κατηγορία ότι ο Μύρων Νικολάτος, πρώην Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, χρηματιζόταν από το κύκλωμα της φερόμενης εγκληματικής συμμορίας, στο οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, και μάλιστα «βοήθησε» για να απορριφθεί αίτηση για την υπόθεση focus. Υπενθυμίζεται ότι ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης υπήρξε δικηγόρος της focus και του Ζολώτα, του ιδιοκτήτη της focus, καθώς και ενός ακόμα προσώπου στην ποινική υπόθεση.

Αυτούσια η ανάρτηση

Στο λεγόμενο αρχείο Σάντη αναφέρεται ότι στις 19 Αυγούστου 2020, έφτασε στο κινητό του Μιχάλη Χριστοδούλου ένα μήνυμα από τον Μύρωνα Νικολάτο, που αναφέρει τα εξής: «Για την απόρριψη της 24/2020 με Ναθαναήλ για Κληρίδη εγώ δεν βοήθησα;». Αναφέρθηκε στην κατάθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα ότι «Η υπόθεση αφορούσε προσφυγή του Κώστα Κληρίδη στο Ανώτατο Δικαστήριο για την υπόθεση Focus.». Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «Η Σάντη πήρε φωτογραφίες από τον υπολογιστή της εταιρείας που δείχνουν δύο πληρωμές που έγιναν το 2019, η μία προς τον Μύρωνα Νικολάτο για €500.000». Η σαφής κατηγορία, με δυο λόγια, είναι ότι ο Μύρων Νικολάτος, πρώην Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, χρηματιζόταν από το κύκλωμα της φερόμενης εγκληματικής συμμορίας, στο οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, και μάλιστα «βοήθησε» για να απορριφθεί αίτηση για την υπόθεση focus.

Ήμουν δικηγόρος της focus και του Ζολώτα, του ιδιοκτήτη της focus, καθώς και ενός ακόμα προσώπου στην ποινική υπόθεση. Αν και οι πιο πάνω αναφορές δεν αφορούν τους πελάτες μου, αλλά δικαστές, απέφυγα μέχρι σήμερα να τις σχολιάσω. Εφόσον όμως η συζήτηση συνεχίζεται, θα αναφερθώ σε ορισμένες παρατηρήσεις που μπορούν να εντοπιστούν με απλή αναζήτηση στο cylaw και είναι αναντίλεκτες:

Ο Ζολώτας και ένα ακόμα πρόσωπο, ακύρωσαν, μετά από μακρά διαδικασία, το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος τους. Ακολούθως, το Κακουργιοδικείο τους απάλλαξε θεωρώντας ότι υπήρξε κατάχρηση διαδικασίας, η οποία ανέτρεχε στην ακύρωση ενταλμάτων σύλληψης τους. Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε έφεση και το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, να ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση και να επαναφέρει τις κατηγορίες. Δεν θα σχολιάσω εδώ την απόφαση αυτή. Ο Πρόεδρος όμως, του Δικαστηρίου που την εξέδωσε ήταν ο Νικολάτος. Ναι, ο ίδιος που, σύμφωνα με το αρχείο Σάντη, έπαιρνε πληρωμές μισού εκατομμυρίου από την αδελφότητα, για να βοηθήσει στην υπόθεση focus, ήταν στη σύνθεση του δικαστηρίου που ανέτρεψε την απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Η απόφαση στην 24/20, στην οποία γίνεται αναφορά στο μήνυμα, δεν εκδόθηκε τον Αύγουστο, αλλά πέντε μήνες νωρίτερα, στις 10 Μαρτίου 2020, δηλαδή μόλις τρεις μήνες μετά την έκδοση της απόφασης που είχε εκδώσει το δικαστήριο προεδρεύοντος του Νικολάτου. Τί αφορούσε η απόφαση αυτή; Οι Ζολώτας και το τρίτο πρόσωπο υπέβαλαν αίτημα προς το Δικαστήριο, μετά που επανήλθαν ως κατηγορούμενοι, όπως μη συνεχίσουν να ταξιδεύουν προς την Κύπρο (εφόσον ήταν κάτοικοι εξωτερικού), για να είναι προσωπικά παρόντες στη διαδικασία ακρόασης, και να εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Το Κακουργιοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα με αιτιολογημένη απόφαση, αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ικανοποιήθηκε και καταχώρησε αίτηση για άδεια για προνομιακό ένταλμα στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία απορρίφθηκε, εφόσον κρίθηκε ότι το Κακουργιοδικείο είχε ενεργήσει εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του. Το όλο θέμα δηλαδή της 24/20 αφορούσε σε ένα άνευ ουσιαστικής σημασίας διαδικαστικό ζήτημα, κατά πόσο θα ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της δίκης ο Ζολώτας και το τρίτο πρόσωπο.

Δηλαδή ο Νικολάτος τον Δεκέμβριο του 2019 (μετά που κατ’ ισχυρισμόν είχε πάρει τα χρήματα της αδελφότητας – που η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι δεν εντοπίστηκαν) εξέδωσε μια ιδιαίτερα αρνητική απόφαση για τους κατηγορουμένους στη focus, με την οποία ανέτρεπε την απαλλαγή τους και τους ξαναέκανε κατηγορουμένους, αλλά τρεις μήνες αργότερα, σύμφωνα με το αρχείο Σάντη, παρενέβη για να πείσει τον Ναθαναήλ, άλλον δικαστή, για ένα άνευ ουσίας διαδικαστικό ζήτημα που προκλήθηκε λόγω της απόφασης που είχε εκδώσει το δικαστήριο στο οποίο ο ίδιος προέδρευε τρεις μήνες προηγουμένως. Και στην οποία ο Ναθαναήλ είχε απλώς να κρίνει κατά πόσο το Κακουργιοδικείο είχε ενεργήσει εντός της δικαιοδοσίας του. Και πέντε μήνες μετά, όταν πια είχε εκδοθεί η τελική απόφαση, απαλλαγής των κατηγορουμένων για τη focus, φέρεται να εμφανίζεται ο Νικολάτος να ζητά να του αναγνωρίσουν τη συμβολή του.

Αν αυτά δεν είναι ιστορίες για αγρίους, τότε διερωτώμαι τι είναι. Το να υπερασπιζόμαστε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης από αβάσιμες κατηγορίες είναι εξίσου υποχρέωση όπως να ζητούμε διερεύνηση κατηγοριών εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις.