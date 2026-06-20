Όταν μια ανεξάρτητη έρευνα δύο χρόνων μιλά για «δεκασμό δημόσιου λειτουργού», για συναλλαγές «οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά», για «αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους» και αυτά αποδίδονται σε δικαστή -πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, μάλιστα!- τότε τι μπορεί να μένει όρθιο σε αυτό το κράτος;

Έστω και αν αυτά υποδεικνύονται «στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων», όπως νομικά αναφέρονται όλες οι υποθέσεις στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Που σημαίνει, επαναλαμβάνουμε, ότι είναι πολύ πιο πιθανό να συμβαίνει παρά να μην συμβαίνει, και πρέπει να αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Η ουσία όμως είναι ότι από την επίμονη έρευνα (με βάση την οποία η Αρχή αν είχε την κάλυψη του νόμου θα παρουσίαζε τις υποθέσεις στο δικαστήριο χωρίς περαιτέρω εξετάσεις) «προκύπτει εύλογη υπόνοια ενδεχόμενης διάπραξης πράξεων διαφθοράς» στον πιο σημαντικό θεσμό του κυπριακού κράτους, τη Δικαιοσύνη. Την οποία μέχρι πρόσφατα ουδείς μπορούσε να αμφισβητήσει.

Ανέμενα ότι αυτή η υπόθεση θα απασχολούσε και τους νομικούς, που αυτές τις μέρες τοποθετούνται και μας φωτίζουν με την επιστημοσύνη τους για πτυχές του πορίσματος, αλλά δεν είδα να ασχοληθεί κανένας. Ίσως να είναι επικίνδυνο για τους δικηγόρους και τις υποθέσεις τους να ασχολούνται με τους δικαστές. Αλλά αυτή ειδικά η υπόθεση, από τις πολλές του πορίσματος, πρέπει να απασχολήσει τους πάντες, ίσως και περισσότερο από όλες τις άλλες. Αν θέλουμε δηλαδή να προστατευθεί, όσο μπορεί πια, ο θεσμός της Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση αφορούσε περιουσιακή διαμάχη μεταξύ του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και της εν διαστάσει συζύγου του, Ελένα Ριμπολόβλεβα, η οποία κατάθεσε αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο της Γενεύης και διεκδικούσε τη μισή οικογενειακή περιουσία, 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια (η μισή!).

Η πρώτη αίτηση ενώπιον του δικαστή Χάρη Σολομωνίδη ζητούσε να απαγορευτεί στην Ριμπολόβλεβα η λήψη οποιωνδήποτε νομικών διαβημάτων οπουδήποτε εκτός της δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων. Ταυτόχρονα ζητούσαν και έκδοση προσωρινού διατάγματος. Καταχωρήθηκε από τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Ο δικαστής Σολομωνίδης εξέδωσε μονομερώς το αιτούμενο προσωρινό διάταγμα εναντίον της Ριμπολόβλεβα. Πέντε μέρες μετά καταχωρήθηκε και δεύτερη αίτηση, πανομοιότυπη -δεν έχει σημασία το περιεχόμενο- και ο ίδιος δικαστής αποφάσισε ξανά υπέρ του δικηγορικού Νεοκλέους.

Στη συνέχεια οι δικηγόροι της Ελένα Ριμπολόβλεβα καταχώρισαν αίτηση εξαίρεσης του δικαστή Σολομωνίδη λόγω προκατάληψης. Κύριος λόγος της αίτησης ήταν η πρόσληψη της συζύγου του στην εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd η οποία, σύμφωνα με την αίτηση, συνδεόταν με τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους. Ο δικαστής απέρριψε την αίτηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι η σύζυγος του προσλήφθηκε ως λογίστρια στην εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd, η οποία, ως επεσήμανε, δεν είναι η Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Άλλη εταιρεία αυτή, δηλαδή, ήταν συνωνυμία!

Στο πόρισμα όμως αναφέρεται ότι ο δικαστής είπε ψέματα, διότι διαπιστώθηκε ότι ο εργοδότης της συζύγου του ήταν η Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους, και όχι η εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η σύζυγος του Δικαστή προσλήφθηκε στη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους λίγες ημέρες μετά την έκδοση από τον Δικαστή Σολομωνίδη των προσωρινών διαταγμάτων τα οποία μετά οριστικοποίησε.

Οι δικηγόροι της Ριμπολόβλεβα έκαναν έφεση και η δικαστής Ε. Εφραίμ, εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση, με την οποία παραμέρισε την απόφαση του δικαστή Σολομωνίδη, «λόγω έλλειψης ορθής νομικής βάσης στην αίτηση, με αποτέλεσμα η διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης να κριθεί παράτυπη».

Πόση άλλη έρευνα χρειάζεται για να διαπιστωθεί ότι εδώ υπάρχουν συναλλαγές «οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά», όταν έχεις ένα πόρισμα ανεξάρτητης Αρχής, που σου λέει ότι οι ανακριτές της διαπιστώνουν ότι ο δικαστής Σολομωνίδης «εκ προθέσεως απέκρυψε» ότι ο εργοδότης της συζύγου του ήταν η δικηγορική εταιρεία.

Τα διαβάζω ξανά και ξανά και δεν θέλω να τα πιστέψω. Αλλά, έχει κι άλλα. Διότι οι δικηγόροι της Ριμπολόβλεβα έκαναν τότε και καταγγελία στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τι έγινε εκεί; Εκεί να δεις! Αύριο η συνέχεια και απολογούμαι για την παραπομπή.