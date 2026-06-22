Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του στο Facebook, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να αναφέρει πως ο ηθοποιός το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε μία σοβαρή ασθένεια.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι απεχώρησε από την ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού που δεν ξεχνιούνται. Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι… Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του. Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…».

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Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Βούπερταλ της Γερμανίας, ο Παύλος Κουρτίδης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά μεταξύ Αθήνας, Βερολίνου και Λίβερπουλ.

Συμμετείχε σε σημαντικές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Παύλος Κουρτίδης ξεχώρισε με την παρουσία του στη γερμανική ρομαντική κομεντί «Alt Ledig Findet» για το ARD Degeto, καθώς και στη σειρά μυστηρίου «Rembetis die Geisterjäger» του ZDF/ZDFneo, όπου πρωταγωνίστησε στον ρόλο του Marcos Rembetis – μια δουλειά που έφτασε μέχρι και υποψηφιότητα για τα Jupiter Awards 2025.

Παράλληλα, συμμετείχε στη διεθνή παραγωγή «Klara» (σεζόν 1 και 2), ενώ το 2025 εμφανίστηκε στη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, ενσαρκώνοντας τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη.

Στο ελληνικό κοινό έγινε γνωστός μέσα από τηλεοπτικές επιτυχίες όπως «Ηλέκτρα», «Οι Άγριες Μέλισσες», «Το Κόκκινο Ποτάμι», «Η Μάγισσα» και άλλες σειρές, χτίζοντας σταθερά την παρουσία του στην εγχώρια μυθοπλασία.

Πέρα από την υποκριτική, ο Παύλος Κουρτίδης έχει σημαντική πορεία και στον χώρο του χορού και του θεάτρου. Ίδρυσε το Pavlos Kourtidis Dancetheater το 2005, παρουσιάζοντας πρωτοποριακές παραστάσεις που συνδυάζουν την ελληνική ιστορία και μυθολογία με σύγχρονο χοροθέατρο. Για περισσότερα από 15 χρόνια δραστηριοποιήθηκε ως ηθοποιός, χορευτής και χορογράφος, ενώ είχε εκπαιδευτεί και σε πολεμικές τέχνες, πυγμαχία και stage fighting.

Επιπλέον, έχει εργαστεί ως voice actor, δίνοντας τη φωνή του σε audiobooks σημαντικών συγγραφέων, όπως ο Νίκος Καζαντζάκης.

protothema.gr