Νεκρός από φωτιά στο σπίτι του κατέληξε ο ηθοποιός του «All My Children», Πολ Έιβερι, μαζί με τη σύζυγό του Σίλα, την Τρίτη 16/6.

Σύμφωνα με το Leigh Valley Live, λίγο μετά τις 12:38 π.μ., η αστυνομία της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ και η πυροσβεστική έλαβαν κλήση για πυρκαγιά στο διαμέρισμα του ηθοποιού, στην οδό Μοχικάν.

Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να σώσουν το ζευγάρι, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η κόρη του Πολ και της Σίλα, Κάιλ Άιβερι, επιβεβαίωσε την είδηση ​​του θανάτου τους με μια ανάρτηση στο Facebook:

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω ότι οι γονείς μας, Πολ και Σίλα Γκάρι Έιβερι, απεβίωσαν νωρίς σήμερα το πρωί», έγραψε.

«Τους αγαπούσαμε τόσο πολύ, και μας αγαπούσαν τόσο πολύ», πρόσθεσε η κόρη του ζευγαριού.

Εκτός από τον ρόλο του ως Χιούι σε δύο επεισόδια του All My Children τη δεκαετία του ’80, ο Πολ Άιβερι εμφανίστηκε επίσης στο Superman (1978), καθώς και σε επεισόδια των Three’s Company, Soap και Tales from the Dark Side .

cnn.gr