Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, στο ύψος του Καντού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 33χρονης και της 9χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 33χρονη οδηγός, ενώ κατευθυνόταν προς τη Λεμεσό, στο ύψος του Καντού απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός της, εισήλθε στην τριγωνική νησίδα και στη συνέχεια προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν η 33χρονη, η οποία φέρει σοβαρότερα τραύματα, καθώς και η 9χρονη κόρη της, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι. Να σημειωθεί ότι η ανήλικη δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τις δύο τραυματίες σε ιδιωτικό Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται εκτός κινδύνου.

Οι εξετάσεις για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής.