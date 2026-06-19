Ανυπέρβλητο εμπόδιο αποδείχθηκε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η στιγμή που επιχείρησε να περάσει το μετάλλιο στον λαιμό ενός εκ των τριών βετεράνων στρατιωτικών που τίμησε σε τελετή στον Λευκό Οίκο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν ήρθε η ώρα να παρασημοφορήσει τον Ταγματάρχη του Στρατού Νίκολας Ντόκερι, ο Τραμπ ζορίστηκε με το κούμπωμα του μεταλλίου στον λαιμό του βετεράνου στρατιωτικού.

Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα με μορφασμούς και άβολης σιωπής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέφυγε στην πρακτική λύση να δέσει κόμπο την κορδέλα του μεταλλίου.

🚨 LMAO! President Trump has a hard time putting the Medal of Honor on Major Nicholas Dockery and the room is cracking up



"Ooh! I'm gonna do it a little differently, a little nicer. That sucker's NEVER coming off!" 😂 pic.twitter.com/bbV7cH3n7d — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 18, 2026

Ευτυχώς δεν συνέβη το ίδιο όταν ήρθε η στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βραβεύσει τον Ταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζέιμς Κάπερς Τζούνιορ στον οποίο κατάφερε να περάσει το μετάλλιο χωρίς πρόβλημα.

🚨 JUST IN: President Trump personally supports retired US Marine James Capers Jr., 88, and awards him the MEDAL OF HONOR



Incredible moment ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/epajKLzK6w — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 18, 2026

Οι τρεις βραβευθέντες

Το Μετάλλιο Τιμής απονεμήθηκε σε τρεις βετεράνους για πράξεις ηρωισμού που έσωσαν ζωές και απώθησαν τις εχθρικές δυνάμεις στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.

Εκτός από τον Κάπερς Τζούνιορ και τον Ντόκερι, ο Τραμπ απένειμε μετάλλιο μετά θάνατον στον Συνταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζον Ρίπλεϊ, ο οποίος πέθανε το 2008.

«Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες, σπουδαίοι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε και δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο 88χρονος Κάπερς τιμήθηκε επειδή διακινδύνευσε τη ζωή του για να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναδέλφων του Πεζοναυτών μετά από ενέδρα στο Βιετνάμ το 1967. Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια αποστολή αναγνώρισης για να βρεθεί ένα ύποπτο στρατόπεδο βάσης μετατράπηκε σε ημέρες αιματηρών μαχών σε πυκνή ζούγκλα, σύμφωνα με την αναφορά του. Την τέταρτη ημέρα, η ομάδα του έπεσε σε ενέδρα και μια έκρηξη σε νάρκη άφησε τον Κάπερς με σπασμένο πόδι και σοβαρά τραύματα στην κοιλιά. «Μετά από μια ένεση μορφίνης, ο Τζιμ ανέλαβε την διοίκηση» είπε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τα στρατιωτικά αρχεία ο Κάπερς κάλεσε αεροπορική υποστήριξη για να αποκρούσει την ενέδρα και όταν έφτασε ένα ελικόπτερο διάσωσης, ο 88χρονος σήμερα στρατιωτικός φόρτωσε όλους τους τραυματίες πριν επιβιβαστεί.

Τα μέλη της διμοιρίας του Ντόκερι φρουρούσαν ένα συγκρότημα στην επαρχία Καπίσα του Αφγανιστάν το 2012, όταν έπεσαν σε ενέδρα περίπου 150 μαχητών Ταλιμπάν. Ο ίδιος έτρεξε σε ανοιχτό έδαφος για να συσπειρώσει την διασκορπισμένη ομάδα του και στη συνέχεια ξεκίνησε να βρει αγνοούμενους στρατιώτες. Αφού μετέφερε έναν τραυματισμένο στρατιώτη μακριά από τα πυρά, εντόπισε δύο εχθρικούς μαχητές να κατευθύνονται προς έναν άλλο τραυματισμένο στρατιώτη σε ένα σοκάκι. Ο Ντόκερι σκότωσε τους δύο Αφγγανούς πριν να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Αμερικανό στρατιώτη για να τον επαναφέρει. Στη συνέχεια κάλεσε υποστήριξη με όλμους και προστάτευσε τον τραυματισμένο στρατιώτη από τις εκρήξεις με το ίδιο του το σώμα. Μετά από ώρες μάχης, ο Ντόκερι χρησιμοποίησε χειροβομβίδες καπνού για να σηματοδοτήσει εχθρικές θέσεις για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία ενώ αρνήθηκε να φύγει από το χωριό μέχρι να μεταφερθούν όλοι οι τραυματισμένοι στρατιώτες σε ασφαλές μέρος.

Ο Ρίπλεϊ τιμήθηκε για μια ηρωική προσπάθεια να σταματήσει την προέλαση των δυνάμεων του Βόρειου Βιετνάμ ανατινάζοντας μια γέφυρα το 1972. Σύμφωνα με την αναφορά ο Ρίπλεϊ τοποθέτησε μόνος του 500 κιλά εκρηκτικών για να γκρεμίσει τη γέφυρα που θα χρησιμοποιούσαν περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες και 200 τανκς. Ο Ρίπλεϊ, ο οποίος πέθανε το 2008, χρειάστηκε πέντε ώρες για να ολοκληρώσει την τοποθέτηση των εκρηκτικών τα οποία ενεργοποίησε αφού έκανε την προσευχή του.

protothema.gr