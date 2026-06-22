Από τα πιο εντυπωσιακά και φιλόδοξα έργα του πλανήτη, το οποίο υπόσχεται να αλλάξει τις μετακινήσεις σε μία από τις πιο απομονωμένες και δύσβατες περιοχές του πλανήτη, είναι η υποθαλάσσια σήραγγα που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί κάτω από την περιοχή Πριμέρα Αγκοστούρα. Πρόκειται για το στενότερο σημείο του Πορθμού του Μαγγελάνου στη Χιλή, στο φυσικό όριο ουσιαστικά ανάμεσα στην ηπειρωτική Νότια Αμερική και στην Γης του Πυρός.

Η νέα σήραγγα φιλοδοξεί να δώσει μια μόνιμη λύση στις μετακινήσεις σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από δύσκολες καιρικές συνθήκες, εξυπηρετώντας περισσότερα από 6.000 οχήματα και περίπου 2.000 μόνιμους κατοίκους.

Παράλληλα, θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση τόσο για τα οχήματα που κινούνται από και προς τη Χιλή όσο και για εκείνα που ταξιδεύουν προς την Αργεντινή. Σημειώνεται πως σήμερα η σύνδεση των δύο πλευρών πραγματοποιείται αποκλειστικά με πλοία.

Στην πράξη, το έργο που προωθείται προβλέπει την κατασκευή μιας υποθαλάσσιας οδικής σήραγγας μήκους περίπου 3,6 χιλιομέτρων, η οποία θα συνδέει την Πούντα Ντελγάδα στην ηπειρωτική χώρα με τη Μπαΐα Ασούλ στο κύριο νησί της Γης του Πυρός.

Η πρόταση υπάρχει ήδη από τον Ιούνιο του 2025, ωστόσο το τελευταίο διάστημα επανήλθε δυναμικά στην πολιτική ατζέντα, με τον κυβερνήτη της περιοχής Μαγκαγιάνες, Jorge Flies, να ζητά πρόσφατα την προώθηση του σχεδίου και την έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών.

Αν και σίγουρα υπάρχουν σημαντικές τεχνικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη μορφολογία του υπεδάφους, την πίεση του νερού, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, αλλά και τη σεισμική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά στις Άνδεις, οι ειδικοί θεωρούν πως το έργο είναι υλοποιήσιμο. .

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, Νορβηγοί μηχανικοί έχουν ήδη εξετάσει την πρόταση σε προκαταρκτικό στάδιο και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι γεωλογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την υλοποίησή της.

Όσον αφορά το τρόπο που θα προχωρήσει το τούνελ, η κατασκευή του θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση μηχανών διάνοιξης σηράγγων (TBM) είτε με συμβατικές μεθόδους εκσκαφής πάνω στο βράχο.

Αν και το όλο εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν τον προϋπολογισμό που θα χρειαστεί για την επιτυχή υλοποίηση του, μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τις μελέτες που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται δε πως πριν γίνει το οποιοιδήποτε βήμα, απαραίτητη πρέπει να θεωρείται η εξεύρεση μιας κοινής συμφωνίας ανάμεσα στη Χιλή και την Αργεντινή, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, καθώς προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί οι οριστικές πολιτικές αποφάσεις ούτε έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι.

Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα μέσα ενημέρωσης της περιοχής κάνουν λόγο για αυξανόμενο πολιτικό ενδιαφέρον, γεγονός που δείχνει ότι το φιλόδοξο αυτό σχέδιο ίσως το επόμενο διάστημα βρεθεί πιο κοντά στην υλοποίησή του.

carandmotor.gr

