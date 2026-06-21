Συνήθως, όταν αναφερόμαστε σε τοπικές και δημοτικές Αρχές, στο μυαλό μας έρχεται η πληρωμή τελών και λογαριασμών, η έκδοση αδειών, η γραφειοκρατία και η αποκομιδή σκυβάλων. Ωστόσο, για τους μεγάλους -τουλάχιστον- Δήμους, είναι σημαντική η δημιουργία αναπτυξιακών έργων ή έργων υποδομής, τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων (όταν μιλάμε άλλωστε για μεγάλους αριθμούς, τότε αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό), όσο και για την προσέλκυση επενδυτών και επομένως πρόσθετων εσόδων για την πόλη ή την επαρχία.

Αυτή τη στιγμή, όλοι οι μεγάλοι Δήμοι της χώρας έχουν θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση έργων, τα οποία θα αποτελέσουν ορόσημο το επόμενο διάστημα. Αναφερόμαστε τόσο σε έργα υποδομής, όσο και σε αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα δώσουν νέα πνοή και συνάμα θα δημιουργήσουν θετικές προοπτικές για το μέλλον. Ο Δήμος της πρωτεύουσας και οι Δήμοι Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Παραλιμνίου-Δερύνειας, σε συνεργασία με παραπλήσιους Δήμους που επηρεάζονται, σκοπεύουν να αλλάξουν σύντομα τα δεδομένα.

Δήμος Λευκωσίας

Δύο έργα, ένα στην κάθε πλευρά της πρωτεύουσας, αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την πορεία ανάπτυξης της Λευκωσίας. Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης και η αξιοποίηση του ΣΟΠΑΖ θα αλλάξουν τη Λευκωσία, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Προύντζος, στο πλαίσιο της παρουσίασης που έκανε για τον απολογισμό της διετίας του νέου μητροπολιτικού Δήμου.

«Δεν μιλάμε για λίγο πάρκο με μπόλικο τσιμέντο. Μιλάμε για ένα πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο», ανέφερε o Δήμαρχος Λευκωσίας για την ανάπλαση της Κρατικής Έκθεσης. Πρόσθεσε πως ο χώρος θα λειτουργήσει ως «ο πρώτος μεγάλος συμπαγής πνεύμονας πρασίνου της πρωτεύουσας».

Αναφερόμενος στο ΣΟΠΑΖ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της πόλης και ενδεχομένως το μεγαλύτερο της Κύπρου».

«Η μελέτη βιωσιμότητας δείχνει ότι η οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να παραχθεί από το έργο προσεγγίζει τα €500 εκατ.», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς το μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στην Κύπρο.

«Θα μετασχηματίσει πλήρως την Ανατολική Λευκωσία», είπε, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη της περιοχής θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες στέγασης, επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων. Όπως ανέφερε, στον σχεδιασμό για την περιοχή του ΣΟΠΑΖ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.

Δήμος Λεμεσού

Η Λεμεσός έχει χαρακτηριστεί ως το Ντουμπάι της Μεσογείου. Πύργοι που δίνουν κοσμοπολίτικο άρωμα, μαρίνα σύγχρονων προδιαγραφών, προορισμός επιχειρηματικής δραστηριοποίησης για εταιρείες τεχνολογίας, forex και πλοιοδιαχείρισης, καθώς και ξενοδοχεία και χώροι εστίασης υψηλού επιπέδου.

Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα έργα που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών;

Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος μίλησε πρόσφατα στο Forbes, παραδέχτηκε ότι οι εξελίξεις και η μεγάλη αυτή ανάπτυξη στην πόλη έπιασε απροετοίμαστους τους αρμοδίους. «Δεν υπήρχε πλάνο ανάπτυξης, ούτε και στρατηγικό σχέδιο, με αποτέλεσμα να προκύψουν σοβαρά προβλήματα τόσο στο κυκλοφοριακό, όσο και στο στεγαστικό».

Στους επόμενους σχεδιασμούς του Δήμου περιλαμβάνονται τέσσερα μεγάλα έργα, τα οποία θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πόλη.

Συγκεκριμένα:

(1) Η ανάπλαση και ανάπτυξη της Ακταίας Οδού, περιοχή η οποία αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις.

(2) Η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη βόρεια πλευρά της πόλης.

(3) Η δημιουργία Πράσινου Διάδρομου, έκτασης 20 χιλιομέτρων και

(4) η δημιουργία Πολυκεντρικού Συστήματος Μεταφορών. Στόχος, με την ολοκλήρωση των έργων, να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο, έκτασης ενάμιση χιλιομέτρου, όπου η διακίνηση δεν θα διαρκεί πάνω από 15 λεπτά. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε την «πόλη των 15 λεπτών» ανέφερε ο κ. Αρμεύτης, χωρίς αυτοκίνητα, αλλά με μέσα μαζικής μεταφοράς και πεζούς.

Δήμος Λάρνακας

Το μεγάλο έργο και ταυτόχρονα το μεγάλο στοίχημα για την πόλη και επαρχία Λάρνακας δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας. Ήδη έχουν συμπληρωθεί δυο χρόνια από τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings, με τη Λάρνακα να μην έχει δει, μέχρι στιγμής, ουσιαστικά έργα στις δύο υποδομές.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι αποφασίστηκε η Αρχή Λιμένων να αναλάβει όλα τα έργα. Αυτά θα περιλαμβάνουν αναπτύξεις σε λιμάνι, μαρίνα και χερσαίο χώρο, καθώς και πλάνο για ενοποίηση των παραλιακών μετώπων των Φοινικούδων και της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο λιμάνι, αποφασίστηκε η αναβάθμισή του σε τουριστικό και συμβατών εμπορικών φορτίων, κάτι που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της Λάρνακας. Αναφορικά με τη μαρίνα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση και επέκτασή της, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών. Η ΑΛΚ φέρεται να έχει διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του έργου. Πέραν αυτού, τεράστιας σημασίας για την πόλη είναι η λειτουργία του ΤΕΠΑΚ. O δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, είχε χαρακτηρίσει «ιστορική για τη Λάρνακα» τη μέρα υπογραφής της συμφωνίας με το ΤΕΠΑΚ για την ανέγερση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Μακένζι.

Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας

Ακούγοντας κάποιος για το project «Protaras Riviera» θα μπορούσε να χαμογελάσει ειρωνικά. Και αυτό γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας τις δύο πιο γνωστές Ριβιέρες παγκοσμίως. Την Ιταλική Ριβιέρα (Riviera ligure), τμήμα της ακτής της Ιταλίας και τη Γαλλική Ριβιέρα (Côte d’Azur), μέρος της νότιας ακτής της Γαλλίας. Γιατί όχι όμως και «Protaras Riviera»; Think big, είναι ο τρόπος σκέψης που απουσιάζει για πολλά έργα, τα οποία θα μπορούσαν να μετατρέψουν τη χώρα μας, σε σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας τολμά να κάνει το μεγάλο βήμα. Με κεντρική ονομασία «Protaras Riviera» και βασικό μήνυμα «There are reasons to be here every day» (μεταφ. Υπάρχουν λόγοι για να είσαι εδώ κάθε μέρα), ο Δήμος επιχειρεί να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ελκυστικούς και αναγνωρίσιμους μεσογειακούς προορισμούς.

Η νέα τουριστική ταυτότητα λειτουργεί στην ουσία ως ομπρέλα προβολής για ολόκληρο τον Δήμο. Μέσα από αυτήν ο Πρωταράς, ο Κάππαρης, η Περνέρα, το Παραλίμνι, η Δερύνεια, το Φρέναρος και η Αχερίτου θα προβάλλονται, πλέον, μέσα από ένα ενιαίο αφήγημα, το οποίο συνδέει την παραλιακή ζώνη με την ενδοχώρα και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Πέραν αυτού, ο Δήμος δρομολογεί ένα αριθμό έργων που ξεπερνούν τα €55 εκατ. και θα μεταμορφώσουν το Παραλίμνι.

Πέντε από τα έργα που προγραμματίζονται στο Παραλίμνι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νατάσας Χριστοφόρου είναι:

(α) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας με κόστος €3 εκατ.

(β) Ανάπλαση πυρήνα με κόστος €9 εκατ.

(γ) Πολυώροφος χώρος στάθμευσης με κόστος €6,7 εκατ.

(δ) Επέκταση παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά: Η τέταρτη φάση επέκτασης, θα στοιχίσει €10 εκατ. και αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Η πέμπτη φάση, που κοστολογήθηκε €7 εκατ., βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού.

(ε) Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο: Το έργο, με υπολογιζόμενο κόστος τα €10 εκατ., βρίσκεται στο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης Συμβούλων Μελετητών.

Δήμος Πάφου – Το πολύπαθο έργο

Όταν μιλάμε για έργα στην Πάφο, το μυαλό των περισσοτέρων πηγαίνει στο πολύπαθο έργο του δρόμου Πόλης Πάφου. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την επαρχία, το οποίο ωστόσο για διάφορους λόγους, δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα να υλοποιηθεί.

Δύο βασικές παράμετροι όμως, ενδεχομένως να συμβάλουν ώστε το έργο να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον.



(α) Με την επέκταση του αεροδρομίου, η αναμενόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την υφιστάμενο δρόμο, προδιαγραφών της δεκαετίας του ’60. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαίος ένας νέος, σύγχρονος δρόμος που θα συνδέει το αεροδρόμιο με την Πάφο και τις τουριστικές περιοχές Κάτω Πάφου και Κόλπου των Κοραλλίων.

(β) Το θέμα της δημιουργίας νέας οδικής πρόσβασης προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, τέθηκε επισήμως στο τραπέζι από πλευράς Αμερικανών, σε σχέση με την αναβάθμιση που μελετούν για την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται σύντομα να δούμε το έργο αυτό να αναθερμαίνεται. Πέραν αυτού, ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας της Πάφου, το αεροδρόμιο της πόλης, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση σε όλα τα επίπεδα, με την ολοκλήρωση των έργων της δεύτερης φάσης.

Οι σχεδιαζόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν αύξηση της χωρητικότητας του τερματικού του αεροδρομίου κατά περίπου 30%. Τέλος, η προκήρυξη της μαρίνας αποτελεί έργο-σταθμό, που αναμένεται να αναδείξει την πόλη σε κορυφαίο θαλάσσιο και τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για ανάπτυξη 165 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 σκαφών αναψυχής, που θα ενισχύσει την οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της επαρχίας.