Υπάρχουν προορισμοί που είναι ιδανικοί για ξένους εργαζόμενους που θέλουν να γυρίσουν σελίδα στη ζωή τους επιλέγοντας μια άλλη χώρα για να μείνουν.

Σύμφωνα με τον νέο «Henley Opportunity Index» της εταιρείας Henley & Partners, οι χώρες αξιολογούνται με βάση τις επαγγελματικές ευκαιρίες για ξένους εργαζόμενους, την ποιότητα θεσμών, την πρόσβαση σε δίκτυα και τις προοπτικές εισοδήματος.

Στην κορυφή βρίσκεται η Ελβετία, με 86/100. Ξεχωρίζει για την πολιτική σταθερότητα, την ισχυρή οικονομία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τις άριστες υποδομές. Η πολυγλωσσία και το ανεπτυγμένο χρηματοοικονομικό σύστημα την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για ξένους επαγγελματίες.

Ποιες χώρες επικράτησαν;

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, ένας παγκόσμιος κόμβος εμπορίου και τεχνολογίας με ισχυρή σύνδεση στις ασιατικές αγορές. Στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Αυστραλία, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα ζωής, τα κορυφαία πανεπιστήμια και την ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση. Και οι δύο χώρες προσφέρουν ισχυρά πανεπιστήμια, μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα και ανεπτυγμένες αγορές εργασίας.

Ο Καναδάς καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, με διεθνή αγορά εργασίας, υψηλό επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών και παγκοσμίως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.

Η Αυστρία λειτουργεί ως πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας σταθερότητα και κινητικότητα. Στην έβδομη θέση βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι να αποτελούν διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Η Νέα Ζηλανδία κατατάσσεται όγδοη λόγω υψηλής ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικού συστήματος. Στην ένατη θέση ισοβαθμούν το Χονγκ Κονγκ, σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας, και η Ιταλία, με ισχυρές οικονομικές περιοχές όπως το Μιλάνο.

Και η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς

Στη δέκατη θέση βρίσκονται η Λετονία και η Μάλτα, οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 15η θέση του δείκτη, γεγονός που δείχνει ότι παραμένει ένας αναδυόμενος προορισμός για ξένους εργαζόμενους και επενδυτές, με βελτιούμενες προοπτικές, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας και των υπηρεσιών.

Συνολικά, η κατάταξη δείχνει ότι οι χώρες με ισχυρούς θεσμούς, ανοιχτές αγορές και υψηλή ποιότητα ζωής παραμένουν οι πιο ελκυστικοί προορισμοί για μετανάστευση και επαγγελματική εξέλιξη.

iefimerida.gr