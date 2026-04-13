To πτώμα που εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης τα χαράματα σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, εκτιμάται προκαταρκτικά από τις Αρχές ότι σχετίζεται με άντρα που μερικούς μήνες προηγουμένως είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο. Η επιβεβαίωση ωστόσο του γεγονότος δεν είναι εύκολο να γίνει άμεσα, εκτιμά η Αστυνομία, δεδομένης της κατάστασης της σορού και πριν ολοκληρωθούν, πέραν της νεκροτομής, και σειρά εργαστηριακών ιστοπαθολογικών εξετάσεων σε δείγματα που έχουν ληφθεί.

Ο εντοπισμός της σορού έγινε από 48χρονο ερασιτέχνη ψαρά που είχε μεταβεί στην περιοχή της χερσονήσου και συγκεκριμένα σε απόμερη παραλία για ψάρεμα λίγο πριν τις έξι το πρωί και ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τηλεφωνικώς την Αστυνομία.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας από την Διεύθυνση Πάφου και την Πόλη Χρυσοχούς, με τις έρευνες να έχει αναλάβει το ΤΑΕ. Από τις έρευνες που ακολούθησαν οι Αρχές φαίνεται να έχουν οριστικοποιήσει ότι το πτώμα ανήκει σε άντρα και η προσοχή στρέφεται κυρίως προς την κατεύθυνση των ελλειπόντων προσώπων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι με βάση την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός και τα δεδομένα των χρονικών ενημερώσεων της λίστας των ελλειπόντων προσώπων που κατέχει η Αστυνομία, οι έρευνες φαίνεται να επικεντρώνονται σε αναφορά που έγινε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Για την επισημοποίηση των δεδομένων ωστόσο απαιτούνται ακόμη ενέργειες όπως η νεκροτομή και η εργαστηριακή εξέταση ιστών και άλλων τεκμηρίων που έχουν περισυλλεγεί, σε μια διαδικασία τόνιζαν αστυνομικοί παράγοντες που θα είναι ούτως ή άλλως δύσκολη λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης του σώματος.

Παράλληλα με την αρχική αυτή κατεύθυνση που προκρίνεται ως η επικρατέστερη για να δώσει απαντήσεις, η Αστυνομία ερευνά και άλλα ενδεχόμενα βάσει των υποθέσεων του παρελθόντος.

Επισημαίνεται ειδικότερα από μέλη της δύναμης ότι ειδικά στην θαλάσσια περιοχή του Ακάμα υπήρξαν πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν που πτώματα που εντοπίζονταν στη θάλασσα ή εκβράζονταν στην ακτή διαπιστωνόταν ότι ανήκαν σε αλλοδαπούς που αποτελούσαν επιβάτες πλοίων με παράνομες δράσεις που έπλεαν ανοιχτά της χερσονήσου και που τους έριχναν στο νερό σε περίπτωση θανάτου τους, για να μην δώσουν στίγμα και αιτία έρευνας τους από τις αρχές.