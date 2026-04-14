Μια σειρά από ριζοσπαστικές προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν πλήρως το ποδόσφαιρο κατέθεσε ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις.

Ο ισχυρός άνδρας των «παρτενοπέι» θεωρεί ότι το άθλημα κινδυνεύει να χάσει τη νέα γενιά φιλάθλων και ζητά άμεσες αλλαγές ώστε να γίνει πιο γρήγορο και ελκυστικό.

Αγώνες μικρότερης διάρκειας και… τέλος οι κάρτες

Η πιο εντυπωσιακή πρόταση αφορά τη διάρκεια των αγώνων, με τον Ιταλό παράγοντα να εισηγείται παιχνίδια συνολικής διάρκειας 50 λεπτών «καθαρού» χρόνου, αντί για τα παραδοσιακά 90. Μάλιστα, προτείνει τα ημίχρονα να μειωθούν σε 25 λεπτά το καθένα, προκειμένου να αυξηθεί η ένταση και ο ρυθμός.

Ακόμη πιο… επαναστατική είναι η ιδέα του για την κατάργηση των κίτρινων και κόκκινων καρτών. Αντί αυτών, προτείνει ένα σύστημα αποβολών με χρονική διάρκεια, παρόμοιο με άλλα αθλήματα:

5 λεπτά εκτός αγώνα για ένα φάουλ που… αξίζει κίτρινη κάρτα

20 λεπτά εκτός αγώνα για τον παίκτη που υποπίπτει σε παράβαση αξίας κόκκινης κάρτας

Στόχος, όπως υποστηρίζει, είναι να τιμωρούνται άμεσα οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι και να αποφεύγονται τα λεγόμενα «τακτικά» φάουλ που διακόπτουν τον ρυθμό.

Τέλος με επίκεντρο τη Serie A, ο Ντε Λαουρέντις προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων από τις 20 στις 16 και να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία ομάδες με λιγότερους από ένα εκατομμύριο οπαδούς!

«Το ποδόσφαιρο χάνει τα παιδιά»

Ο Ντε Λαουρέντις στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα της προσοχής των νεότερων φιλάθλων, τονίζοντας ότι τα σημερινά παιδιά, μεγαλωμένα με γρήγορα ψηφιακά ερεθίσματα, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν αγώνες μεγάλης διάρκειας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι διακοπές – όπως το 15λεπτο ημίχρονο – απομακρύνουν το κοινό από την τηλεόραση, ενώ ο συνολικός ρυθμός του παιχνιδιού θεωρείται «αργός» για τα δεδομένα της εποχής.

Παράλληλα, πρότεινε και αλλαγές στον κανονισμό του οφσάιντ, ώστε να αυξηθούν οι φάσεις και τα γκολ, κάνοντας το θέαμα πιο εντυπωσιακό.

Θέλει… επανάσταση στο ποδόσφαιρο

Ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι δεν έκρυψε ότι βλέπει το ποδόσφαιρο ως ένα «προϊόν» που πρέπει να εξελιχθεί για να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι σε άλλες μορφές ψυχαγωγίας.

Οι προτάσεις του μπορεί να φαντάζουν ακραίες, ωστόσο ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το μέλλον του αθλήματος και το κατά πόσο χρειάζονται αλλαγές στους κανονισμούς.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δηλώσεις του έχουν ήδη προκαλέσει… θόρυβο και αναμένεται να συζητηθούν έντονα το επόμενο διάστημα.

