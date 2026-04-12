Ο θρύλος της Άρσεναλ, Τόνι Άνταμς, άνοιξε την καρδιά του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για τη σκοτεινή πλευρά της καριέρας του και τις μάχες με το αλκοόλ και τις εξαρτήσεις.

Ο παλαίμαχος αρχηγός δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι για χρόνια βρισκόταν σε αυτοκαταστροφική πορεία:

«Έπινα για να αντέξω τον εαυτό μου. Δεν είχα έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Σε ένα από τα πιο ωμά σημεία της εξομολόγησής του, τόνισε:

«Δεν βρέχω πια το κρεβάτι μου, δεν ξυπνάω γεμάτος ντροπή», θέλοντας να δείξει πόσο βαθιά είχε φτάσει, αλλά και πόσο έχει αλλάξει η ζωή του σήμερα.

Ο Άνταμς, που μετρά πλέον δεκαετίες νηφαλιότητας, ξεκαθάρισε πως η μεγαλύτερη του νίκη δεν είναι τα τρόπαια, αλλά η μάχη που κέρδισε εκτός γηπέδων:

«Το ποδόσφαιρο ήταν εύκολο. Η πραγματική μάχη ήταν μέσα μου».

Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη σύγχρονη γενιά, τονίζοντας ότι τα προβλήματα εξαρτήσεων παραμένουν, απλώς κρύβονται καλύτερα πίσω από τη λάμψη του αθλητισμού.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Τάιγκερ Γουντς, λέγοντας πως βλέπει κοινά στοιχεία:

«Αναγνωρίζω σημάδια που είχα κι εγώ. Αν θέλει βοήθεια, είμαι εδώ».

Πλέον, ο Άνταμς έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθά άλλους ανθρώπους και αθλητές να ξεπεράσουν τους εθισμούς, αποδεικνύοντας πως τα πιο δύσκολα παιχνίδια δεν παίζονται στο γήπεδο, αλλά στην ίδια τη ζωή.

monobala.gr