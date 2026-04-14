Θλίψη για την απώλεια δύο ζωών εκφράζει στην ανακοίνωση του ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αναφορικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στην Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο, όταν ένα κατοικήσιμο κτήριο κατέρρευσε, παρασέρνοντας στον θάνατο δύο ανθρώπους.

Ο ΔΗΣΥ, καλεί εκτάκτως την Επιτροπή Εσωτερικών να συνέλθει, για να εξετάσει την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του 2025.

Καλεί επίσης την Πολιτεία «να δράσει τώρα» και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις.

Θλίψη για την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών – Να συνέλθει εκτάκτως η Επ. Εσωτερικών για εξέταση της ολοκληρωμένης Πρότασης Νόμου του 2025

Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που δεν έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιείται.

Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων.

Το κτήριο έπρεπε ήδη να είχε κηρυχθεί ακατάλληλο και να κατεδαφιστεί. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στις τοπικές αρχές, που όφειλαν να ενεργήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Καλούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτη συνεδρία για εξέταση και προώθηση της ολοκληρωμένης πρότασης νόμου που βρίσκεται ενώπιον τους από τον Απρίλιο του 2025 και η οποία παρέχει ουσιαστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων οικοδομών.

Με δύο ανθρώπους νεκρούς, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί. Η Πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα.